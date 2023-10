Le vigne respirano il mare. Così il vino è "bellezza"

Per Nicolina Maria Veggiari il vino è una questione di bellezza. "Quando guardavamo la nostra collina sull’Ardizio dalla costa, in barca, ci dicevamo che l’avremmo abbellita con la lavanda oppure con le vigne. Abbiamo scelto la seconda, dopo avere verificato che il terreno era vocato per produrre buoni vini". E’ nata così la cantina "Imperianovanta". L’azienda che porta il nome della mamma di Nicolina, "persona elegante, gentile e tenace a cui ho dedicato anche l’etichetta con i nostri due volti che formano il calice sacro, etichetta realizzata dall’orafo di Verona Alberto Zucchetta che ha incluso altri due simboli: il sole che nasce di fronte alla vigna con la goccia d’oro e la conchiglia che rappresenta il mare", dice Nicolina che racconta: "La prima vendemmia è stata nel 2017, ma siccome in quella annata c’era poca produzione, abbiamo provato a mettere insieme i due uvaggi e ci siamo accorti che ne usciva un buon vino, subito premiato da “Le Marche nel bicchiere“". Imperia novanta (Pinot nero e Chardonnay), ha caratteristiche ramate lucenti, profumo di polpa di pesca tabacchiera, melissa smaltata e albicocca matura. Al gusto sa di Filadelfio, il fiore degli angeli agrumato e limonato. Infine si accende di pirite. Imperia novanta Chardonnay in purezza invece ha profumi di ginestra, osmanto, miele di asfodelo, acacia e tarassaco. Al gusto è fresco di senape selvatica con nota ammandorlata. Due vini che uniscono eleganza a piacevolezza e che respirano entrambi iodio dal mare di fronte. Il prossimo anno è in arrivo il primo metodo classico 36 mesi ottenuto dai due uvaggi.

d.e.