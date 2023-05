Le ’Visioni’ di Anna Rosa Basile alla fiera del libro

Rimuovere il passato e cioè il coronavirus non è facile, soprattutto se quei mesi drammatici uno li ha vissuti nell’animo e sulla propria pelle. E questo è il caso di Anna Rosa Basile (foto), 85 anni, una delle figure poliedriche della città: pittrice, poetessa, ceramista, per 35 anni insegnante, ed ora anche scrittrice. Perché questa mattina alle 12,30 al salone del Libro di Torino, nel padiglione della regione Marche, verrà presentata la sua opera "Le mie visioni" con la presentazione di Lorenzo Fattori, un manager che nasce come esperto di beni culturali e che cura le mostre che riguardano Candelara. Un libro particolare quello che presenta Anna Rosa Basile perché è un mix di arte, di stati d’animo, di riflessioni "su quell’anno passato nella solitudine della casa e all’interno di quel grande silenzio che mi ha colpito moltissimo. Così come mi hanno colpito profondamente quei morti ed il dolore dei parenti che non hanno potuto salutare i loro cari, gli amici e le persone che conosci che se ne andavano", dice. Rimuovere il passato non è facile "anche perché porto ancora i segni di quella malattia che ha toccato anche me", aggiunge.

Un libro che prende forma proprio da una visione "perché ho cercato di immedesimarmi in un bambino, un ragazzo, pensare ed immaginare quel mostro, il coronavirus. E così sono nati 12 grandi disegni , uno per mese e cioè tutto il tempo che ho passato sola in casa a riflettere". Dodici opere che Anna Rosa Basile aveva presentato nel corso di una mostra che si era tenuta all’hotel Alexander. Opere che sembrano nate dall’ingrandimento di un potente microscopio, ma che assumono forme ed espressività, a volte ‘cattiva’ ed a volte più umana, specchio di uno stato d’animo lungo un anno di solitudine. "A dire la verità – confessa – non volevo nemmeno vaccinarmi se non avessero insistito le mie nipoti, ma questo perché non frequento salotti e sto molto sola in casa. Mi piace la mattina guardare il mare ed il sole che sorge", dice. Disegni, riflessioni , testi poetici dentro questo libro "perché viviamo un tempo in cui tutti corre velocemente e alla fine non riusciamo a fermarci per riflettere e comprendere quanto sia bello questo mondo. Ma purtroppo stiamo vivendo un tempo dove tutto è superficialità", conclude Anna Rosa Basile. Il libro "Le mie visioni", è stato pubblicato a cura della regione Marche e nelle note introduttive, oltre ad uno scritto del sindaco della città Matteo Ricci, anche una recensione della nostra collaboratrice Cecilia Casadei.

m.g.