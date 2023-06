Le voci dei bambini del coro bielorusso stasera al Porto

Oggi alle ore 21 nella chiesa di Santa Maria del Porto a Pesaro si terrà un concerto del coro esemplare di bambini “Tutti“ provenienti da Minsk (Bielorussia). Il coro sarà diretto dalla signora Irina Rezanova e accompagnato al piano da Svetlana Maiseyeva. Il coro è vincitore di diversi festival internazionali ed è a Pesaro per partecipare al Grand Festival organizzato da la Vie en Rose e dall’associazione Volna Idej di Minsk.

Il coro si esibirà nella “Messe Breve“ dell’autore Leo Delibes, un concerto davvero interessante. Ingresso libero.

· LA CONFERENZA.

Oggi alle ore 21 nella Galleria degli Specchi dell’Alexander Museum Palace Hotel di Pesaro, in viale Trieste, 20, è prevista la conferenza: “Ipotesi del Politicamente Corretto“; relatore Ghego Bianchini. Ingresso libero.

· IL MUSEO DA VEDERE.

Oggi alle 16, in occasione della Festa Europea della Musica, in programma al Museo Nazionale Rossini di Pesaro una speciale visita guidata dal titolo “Rossini, da Pesaro all’Europa“, a cura di Sistema Museo, che metterà in luce l’importante influenza del genio pesarese sulla musica e sull’Opera italiana ed europea, con passeggiata finale in cento storico, alla scoperta dei luoghi di elezione della musica a lui intitolati.