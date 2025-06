“Le voci dei libri“ a Villa Miralfiore. Da Bacon a Dickinson tra la natura

C’è un modo diverso di attraversare un giardino: non solo con gli occhi, ma con le orecchie. E con l’anima. È l’esperienza che propone “Giardini di pietre, pietre del giardino. Ascoltare il giardino: Le voci dei libri“, l’evento organizzato dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia (APGI) nell’ambito della rassegna nazionale “Appuntamento in Giardino“, in programma a Villa Miralfiore di Pesaro, sabato 7 alle ore 11.

L’antica villa, un tempo dimora di dinastie come gli Sforza, i Della Rovere, i Medici e gli Albani, spalancherà i cancelli del suo giardino all’italiana settecentesco – recentemente restaurato – per un viaggio che intreccia letteratura e natura. A condurre i visitatori in questo percorso saranno le Voci dei Libri: Vanessa Argentati, Novella Baronciani, Rosa Lorena Ferri, Chiara Giovanetti e Laura Liera, lettrici appassionate che daranno voce a brani selezionati di Francis Bacon, Colette, Emily Dickinson, Hermann Hesse, Marco Martella, Pia Pera, Rainer Maria Rilke, Vita Sackville-West ed Elizabeth von Arnim.

Le parole si poseranno leggere sulle fontane di pietra, fra gli alberi secolari del parco – tra cui un maestoso ginkgo biloba – e accompagneranno i passi di chi vorrà concedersi una pausa dal rumore per ascoltare davvero ciò che la natura e la letteratura hanno da dire, in un dialogo senza tempo.

L’iniziativa, che rientra nella più ampia festa nazionale dei giardini promossa da APGI, celebra il valore culturale, paesaggistico e artistico dei parchi italiani e segna un nuovo capitolo nella storia di Villa Miralfiore, tornata finalmente accessibile al pubblico dopo il recente restauro.

La visita comprende anche la mostra “Le Vele“ di Silvio Cattani, artista internazionale molto presente con mostre in Corea del Sud e Cina, allestita negli spazi della villa. Ingresso 10 euro, posti limitati, prenotazione obbligatoria via mail all’indirizzo: info@villamiralfiore.it. Un’occasione preziosa per scoprire – o riscoprire – uno dei luoghi più suggestivi di Pesaro, lasciandosi guidare dalla bellezza delle parole e dalla voce silenziosa del verde.

Tiziana Petrelli