Le voci di piazzale Matteotti. Cala il buio e succede di tutto: "Di sera ho paura per mia figlia"

I tre colpi di pistola sparati a salve con una scacciacani qualche notte fa, sono solo l’ultimo di una lunga serie di episodi a dir poco critici che hanno riguardato negli ultimi mesi piazzale Matteotti. Un luogo nel cuore del centro storico, a due passi dalla Questura, che non appena si spengono le ultime luci delle attività commerciali presenti "diventa una sorta di limbo – dicono i residenti – nonostante polizia e carabinieri siano molto presenti per presidiare l’area e fare controlli". Una zona in cui ci sono anche numerose telecamere in collegamento con le centrali delle forze dell’ordine, che per chi vive ogni giorno sia piazzale Matteotti e per chi abita nelle vie limitrofe, purtroppo non bastano. Quello che accade ormai da tanto tempo è sotto gli occhi di tutti e salgono sconforto e preoccupazione. Atti vandalici, risse, spaccio, bottiglie lanciate tra gang rivali, ma anche il grave episodio di violenza sessuale dell’ottobre scorso, non fanno che accrescere lo stato d’allarme tra i residenti (alcuni dei quali hanno presentato anche un esposto). "Viviamo da tanto tempo in una situazione di insicurezza – spiega un residente –. Chi ha figli adolescenti che rientrano a casa la sera tardi è molto preoccupato. Io stesso ho una figlia alla quale dico sempre di non rientrare mai da sola la sera. La stessa cosa riguarda gli altri soggetti più fragili, come gli anziani e le donne. Anche io, che sono un uomo corpulento, quando passo lì davanti evito lo sguardo dei ragazzi che stazionano sulle scale della scuola o nella zona, proprio per evitare problemi. Guardo altrove, così che non scoppi un diverbio per nulla". I controlli delle forze dell’ordine (che saranno anche intensificati, come deciso nell’ultima riunione in Prefettura) sono costanti: "E’ vero, sono presenti – prosegue -. Ma anche le forze di polizia hanno armi supuntate contro chi commette questi episodi perché spesso si tratta di minorenni. Sanno di passarla liscia". Preferisce non parlare di "luogo pericoloso", un altro residente di piazzale Matteotti: "Certo anche ieri sera hanno fatto esplodere un grande petardo – dice – ma credo che parlare di pericolo vero e proprio sia eccessivo. Si sono susseguiti episodi gravi, ma la zona è molto presidiata dalle forze dell’ordine ed è anche illuminata. Ho sentito parlare di una banda di ragazzi che arriva dalle zone periferiche per unirsi ai ragazzi più giovani che stazionano sulle scale della scuola e costringere i più piccoli a fare queste stupidaggini". E conclude: "Fino a qualche anno fa, una volante della polizia spesso era ferma a fare normali controlli nel parcheggio dei motorini in piazzale Matteotti. Ora la vedo meno. Se si potesse ripristinare, sarebbe molto importante anche come deterrente per i ragazzi". Alice Muri