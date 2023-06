Le voci nel quartiere dell’ex arbitro "Incredibile, non sembrava violento"

Il taglio di capelli lo faceva ogni venerdì, dal barbiere di fiducia, anche lui albanese, nei pressi della stazione di Fano. Ci teneva molto al suo aspetto, Klajdi Mjeshtri, il buttafuori 28 enne accusato di omicidio volontario per la morte di Giuseppe Tucci, il pompiere 34enne deceduto dopo una colluttazione, sabato notte, dinanzi alla discoteca Frontemare di Rimini. Il suo acconciatore di fiducia tiene a precisare che Klajdi Mjeshtri si è sempre mostrato educato e cordiale, sebbene fosse di poche parole: "Non ha mai mostrato di essere prepotente, né l’ho mai visto picchiare qualcuno. Quindi, secondo me, non è un ragazzo aggressivo". Frequentava poco i bar della zona dove abitava, tra Ponte Sasso e Metaurilia, anche se la sua presenza era nota tra le comitive di coetanei con cui partecipava a feste e cocktail party. "Lo si vedeva di rado – riferisce un cliente di una tabaccheria di Metaurilia – ma è un volto che abbiamo riconosciuto subito sui giornali". Era invece più conosciuto dell’ambiente degli albanesi, che lo descrivono come un "bravo ragazzo che faceva il doppio lavoro per sbarcare il lunario". Pare difatti che, oltre all’occupazione di buttafuori, abbia svolto per un certo periodo anche un altro lavoro come operaio in un’azienda. I suoi amici lo conoscono sin da bambino, ricordando episodi e aneddoti di un’infanzia tutto sommato serena. "Il suo nome si deve scriverlo bene" tuona uno dei suoi amici più stretti, precisando che ha letto da qualche parte uno strafalcione, che stravolge il cognome dell’amico. Poi abbozza una difesa d’ufficio: sebbene fosse tranquillo, Klajdi Mjeshtri magari è stato provocato e ha reagito d’istinto: "Può succedere a chiunque di perdere la pazienza e rispondere a una provocazione, magari con un pugno, con una spinta, e le conseguenze purtroppo possono essere tragiche, possono andare oltre le nostre previsioni…". E se i connazionali fanno quadrato intorno al buttafuori, di tutt’altro tenore sono le considerazioni di altri, che lo conoscevano, seppure solo di vista, e che riferiscono invece di un atteggiamento "spavaldo e poco socievole".

Marco D’Errico