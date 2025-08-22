’Le Voci Umane’ di Pasolini e Calvino rivivono a Fano

Domani alle 21.30 la Chiesa di San Francesco di Fano ospita un nuovo appuntamento della rassegna "Les nuits d’été". Protagonista della serata sarà l’Ensemble Orfeo Futuro con lo spettacolo "Le Voci Umane – un’evocazione di parola e suono". Il progetto intreccia musica antica, elettronica e recitazione per restituire nuova vita a due grandi autori della cultura italiana: Pier Paolo Pasolini e Italo Calvino. Due voci assenti da cinquant’anni, evocate attraverso le loro parole e accompagnate da un tessuto musicale che spazia dal Cinquecento fino ai nostri giorni.

Sul palco la voce recitante di Nunzia Antonino, la voce e viola da gamba di Luciana Elizondo, Gioacchino De Padova alla viola da gamba, Gabriele Natilla alla tiorba e le composizioni elettroniche di Gianvincenzo Cresta. Il repertorio abbraccia autori come Corelli, Hume, Marais, Abel e De Visée, a fianco del percorso sonoro disegnato dallo stesso Cresta in un dialogo costante tra antico e contemporaneo.

Fondata nel 2010, Orfeo Futuro è una formazione "a geometria variabile" che riunisce musicisti italiani e stranieri specializzati nelle prassi esecutive su strumenti storici. Negli anni ha collezionato centinaia di concerti in Italia e in Europa, portando in scena progetti originali come Insight Lucrezia alla Biennale Musica di Venezia. Les nuits d’été è promossa da Wunderkammer Orchestra Ets in collaborazione con il Comune di Fano e con il sostegno di aziende e realtà locali. Biglietti disponibili su Vivaticket, al Teatro della Fortuna e in loco la sera dello spettacolo.

Leonardo Damen