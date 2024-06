L’eco-turismo, la nostra vocazione

Nessun territorio può essere vocato per l’eco-turismo come il Montefeltro e qui, dall’unione tra gli enti pubblici e gli operatori, si studiano progetti condivisi. Per questo l’Unione Montana del Montefeltro, nell’ambito del progetto europeo Ethnic terrà un workshop lunedì prossimo alle 15 a Macerata Feltria nella Sala Montefeltro aperto a operatori del turismo e della cultura. "In questo workshop territoriale – spiegano gli organizzatori – ci concentreremo sulla definizione di prodotti turistici eco-culturali e sul loro sviluppo, lavorando sulle molteplici potenzialità e sulle sfide legate allo sviluppo dell’eco-turismo nel nostro territorio, che ben si presta a questo tipo di progettualità. Questo incontro diventerà anche un’occasione di confronto per sviluppare e condividere idee per il territorio, anche in vista di prossimi bandi che finanzieranno queste azioni per pubblici e privati, come ad esempio i bandi già previsti dal GAL Montefeltro Sviluppo in tal senso. Questa iniziativa prevede la pianificazione partecipativa e l’esperienza nel settore turistico-culturale di chi già opera in questo settore saranno preziosi per identificare le migliori strategie per lo sviluppo e la promozione di un turismo sostenibile e responsabile".

a. a.