L’Ecomuseo narra l’Appennino Taglio del nastro

Tutto pronto a Serra Sant’Abbondio per l’atteso taglio del nastro della sede dell’Ecomuseo della civiltà dell’Appennino umbro marchigiano. Questa mattina alle ore 9 si alza il sipario sulla struttura realizzata all’interno del ristrutturato ex palazzo del municipio lungo corso Dante Alighieri. Un progetto reso possibile con i finanziamenti della Strategia nazionale delle aree interne pari a 330mila euro. Che cosa ci riserva l’Ecomuseo? Lo abbiamo chiesto al sindaco Ludovico Caverni. "Il complesso- spiega il primo cittadino- comprende varie sale immersive tutte dedicate alle donne e agli uomini che sono vissuti nell’Appennino umbro marchigiano. Quindi si partirà in un viaggio temporale dai reperti dei Celti che abbiamo ritrovato qui a Serra Sant’Abbondio risalenti a oltre 2300 anni fa e si proseguirà con alcune stanze dedicate alle comunanze agrarie e alle comunità degli uomini originari attraverso immagini particolarmente suggestive. Una successiva stanza è dedicata all’ottava rima appenninica, una delle forme d’improvvisazione poetica più comune nell’Appennino centrale. È riprodotta nello specifico un’antica osteria dove contadini, minatori, boscaioli passavano il loro tempo libero a tirar di rima con tenacia ed allegria e a prendersi in giro. La sala principale è dedicata ai pastori, ai carbonai e ai racconti davanti al focolare. Questi ultimi hanno al centro la figura femminile. Tutto ciò è stato realizzato con una grafica accattivante dagli alti contenuti multimediali che riproducono i colori del bosco. Un lavoro complessivo che è partito prima del Covid".

"Un progetto - prosegue Caverni - che mi piace definire di comunità perché l’Ecomuseo riproduce in tutte le sue essenze la vita di una comunità non solo all’interno del complesso appena realizzato, ma anche all’esterno con due percorsi tematici. Uno dedicato ai pastori che collega Serra Sant’Abbondio a Fonte Avellana e uno dedicato ai carbonai che collega Fonte Avellana alla croce del Catria".

Amedeo Pisciolini