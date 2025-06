L’economia fuori legge. La Finanza scopre 144 lavoratori in nero e 91 evasori totali

Novantuno evasori totali scoperti, 144 lavoratori in nero individuati, 87mila prodotti contraffatti sequestrati, oltre 66 milioni di euro di fondi pubblici controllati. È una fotografia netta quella tracciata dal colonnello Paolo Brucato, comandante provinciale della Guardia di Finanza, in occasione del 251° anniversario della fondazione del Corpo. Una fotografia fatta di cifre che raccontano più di mille discorsi: prevenzione, controllo del territorio e contrasto ai reati economico-finanziari restano i pilastri dell’azione delle Fiamme Gialle in provincia di Pesaro e Urbino. Sul fronte fiscale, i numeri sono significativi. Dal gennaio 2024 ai primi cinque mesi del 2025, i reparti hanno scovato 91 evasori totali, soggetti completamente sconosciuti al fisco, e 144 lavoratori in nero o irregolari. Sono state trasmesse all’Agenzia delle Entrate 48 richieste di chiusura di partite Iva considerate a rischio elevato, mentre 49 persone sono state denunciate per reati tributari. I sequestri patrimoniali legati all’evasione fiscale ammontano a 1,1 milioni di euro. Particolarmente rilevante l’indagine su un consorzio edile, accusato di gravi irregolarità legate ai crediti d’imposta del Superbonus 110 per cento, per un valore sequestrato di 1,5 milioni. L’imprenditore responsabile denunciato alla Procura.

Anche sul versante della spesa pubblica l’attività è stata intensa: 114 i controlli avviati su progetti finanziati dal Pnrr, per un valore complessivo di 66 milioni di euro. L’azione si è concentrata su appalti, finanziamenti, contributi e crediti d’imposta. Non meno incisiva l’attività sui benefici sociali: in sinergia con l’Inps, i finanzieri hanno denunciato 48 soggetti per indebita percezione del reddito di cittadinanza, per un danno da 280mila euro. A questi si aggiungono altri 42mila euro di sussidi bloccati prima che venissero erogati. Decisa anche la linea sul contrasto alla criminalità economica. I sequestri eseguiti ammontano a oltre 5,4 milioni di euro: 700mila euro per operazioni legate a riciclaggio e autoriciclaggio, 1,1 milioni per abusivismo bancario e finanziario, e ben 3,6 milioni per reati societari, usura ed estorsione. Sono state denunciate 27 persone, cinque delle quali arrestate. Da segnalare il sequestro di due centri benessere – uno a Pesaro, l’altro a Fano – al centro di un’inchiesta per favoreggiamento della prostituzione: dietro la copertura formale, secondo le indagini, si celava un’attività di prostituzione. Sul fronte anticontraffazione, le Fiamme Gialle hanno messo sotto sequestro oltre 87.000 prodotti non conformi, contraffatti o con false indicazioni del "made in Italy". Anche qui l’obiettivo è duplice: tutelare la salute dei consumatori e contrastare i circuiti paralleli dell’illegalità economica. Infine, il controllo capillare del territorio: dall’inizio del 2024 a maggio 2025 sono stati effettuati 11.378 controlli su veicoli, identificate 15.967 persone, elevate 707 sanzioni per violazioni al codice della strada. I controlli sul trasporto merci sono stati 1.253, di cui 426 relativi a prodotti sottoposti ad accise.