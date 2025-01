Lectio di Vigna per l’Università

Dalla Ferrari a Urbino, per raccontare come dagli errori si può arrivare a vincere. Un nome di spicco dell’azienda simbolo del Made in Italy verrà ad inaugurare l’anno accademico della Carlo Bo il prossimo 31 gennaio: si tratta di Benedetto Vigna, amministratore delegato della fabbrica di Maranello dal settembre 2021. La cerimonia si terrà nell’aula magna dell’area scientifico didattica “Volponi“ (via Saffi 15); il dirigente pronuncerà la lectio magistralis dal titolo “Elogio dell’errore purché capito“.

Benedetto Vigna, laureato in fisica subnucleare all’Università di Pisa, prima di entrare in Ferrari è stato presidente del gruppo analogici MEMS e Sensori di STMicroelectronics e membro del comitato esecutivo di ST. Qui, nel 1995, ha iniziato la sua carriera e ha fondato le attività MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) della società. Sotto la sua guida i sensori MEMS di ST hanno conquistato la leadership presso i produttori di interfacce utente attivate dal movimento. Le sue responsabilità si sono tuttavia estese anche alla connettività e a soluzioni di imaging e power management. Vigna ha inoltre condotto una serie di iniziative di successo in nuove aree di business, in particolare nei segmenti industriali e automobilistici. Nel corso della sua carriera ha registrato più di 200 brevetti sul micro-machining, è stato autore di numerose pubblicazioni e ha fatto parte dei consigli direttivi di diversi programmi finanziati dall’Unione Europea, di start up e di centri di ricerca in Asia e America riconosciuti a livello mondiale.

g. v.