Lectio Magistralis di Ivano Dionigi alla Camera. Per lui i complimenti dal Presidente Mattarella

"Professore, lei sa come emozionare la gente". Queste parole le ha dette il signore dai capelli bianchi che appare di spalle e che è il Presidente della Repubblica Mattarella rivolgendosi all pesarese professor Ivano Dionigi, sul banco in completo scuro con barba e occhiali, dopo la sua "lectio magistralis" di ieri a Roma, nell’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera, al termine della presentazione dell’Associazione “Italiadecide“ del suo rapporto 2023 su “La conoscenza nel tempo della complessità. Educazione e formazione delle democrazie del XXI secolo“, introdotto e presentato da Anna Finocchiaro e Daniela Viglione.