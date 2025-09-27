L’edilizia residenziale progettata da De Carlo

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, dal tema “Architetture: l’arte di costruire“, l’Archivio di Stato urbinate propone domani una mattinata con un doppio evento, incentrata sulle opere di edilizia residenziale che Giancarlo De Carlo ha progettato in città, uno dei tasselli meno noti della sua carriera.

Si inizia con una passeggiata (appuntamento alle ore 9,30 al parcheggio di porta Santa Lucia) tra le diverse opere realizzate, come le abitazioni per i dipendenti dell’Università, i condomini Pineta e il complesso dei Quattro samurai, in compagnia della professoressa Tiziana Fuligna, che ne illustrerà sia gli aspetti architettonici che quelli legati al concetto di sviluppo urbanistico che permea l’intera opera di De Carlo.

A seguire, nella sede dell’Archivio in Piano Santa Lucia 11 (sotto le scuole Pascoli), sarà inaugurata una mostra di progetti e documenti conservati nell’archivio storico comunale e presso l’ufficio tecnico del Comune, relativi ai nuclei abitativi realizzati e anche a progetti che, per diversi motivi, non videro la luce.

La mostra è curata da Sara Cambrini, Angela Angeli e dal personale della Sezione di Archivio di Stato di Urbino. Sarà presente, per i saluti istituzionali, l’architetto Alessandra Caselli, Consigliera dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pesaro e Urbino.

Per l’occasione, questa domenica la Sezione di Archivio di Stato di Urbino sarà aperta al pubblico in via eccezionale dalle ore 9 fino alle ore 12,30, con la possibilità di visitare la mostra documentaria. L’evento gode della collaborazione dell’ufficio tecnico comunale e del patrocinio dell’Ordine degli Architetti di Pesaro e Urbino, e la partecipazione riconosce agli architetti iscritti tre crediti formativi. Una mostra, dunque, da non perdere.

gio. vol.