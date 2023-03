L’effetto basilica è contagioso Annunciate visite da tutta Italia

Curiosità e interesse da tutta Italia per la Fano romana. Sono d’immagine e turistici, i primi effetti della recente scoperta archeologica di via Vitruvio, dove sono emersi i resti di un importante edificio pubblico romano, forse la Basilica di Vitruvio. Le notizie riportate in questi giorni da tutti i media nazionali sul possibile ritrovamento della Basilica di cui parla Vitruvio, nel libro V del De Architectura, hanno destato grande curiosità. "C’è un interesse diffuso – conferma la guida autorizzata Manuela Palmucci – per la Fano archeologica e sotterranea. Mi arrivano richieste d’informazione da ogni parte d’Italia". C’è perfino chi pensa già alle vacanze di ferragosto inserendo Fano nel tour delle visite.

"Qualsiasi edificio sia – aggiunge Palmucci – sono contenta di vivere nel secolo in cui è stato effettuato questo importante ritrovamento". "I recenti scavi archeologici – conferma il presidente degli Alberghi consorziati, Luciano Cecchini – sono stati, dal punto di vista mediatico, un’occasione incredibile per farci conoscere. Fano finora ha sempre avuto il ruolo della ‘Cenerentola’, schiacciata tra Rimini e Pesaro, finalmente si parla di Fano, di Vitruvio e della sua Basilica". "L’effetto Basilica" piace anche all’assessore alla Cultura Cora Fattori: "Ora dobbiamo lavorare per rendere ancora più visibili i siti archeologici della città". Il primo atto è quello di permettere la visita, anche se parziale, del teatro romano di via De Amicis, a due passi dal nuovo sito archeologico di via Vitruvio. "Adesso che abbiamo approvato il bilancio comunale – fa notare Fattori – potremo procedere con l’incarico al progettista per una parziale apertura al pubblico del sito del teatro". L’importo previsto è di 250mila euro. L’assessore Fattori spera che il progetto del "Museo prima del Museo", di cui si parla da tempo, possa prendere forma prima della prossima estate, quando finirà la legislatura Seri. Intanto in via Vitruvio, ricoperti gli scavi dove sono emersi muri ampi 5 piedi romani (1,50 metri) e lastre di marmo rosato e verde a copertura della pavimentazione e delle pareti di un edificio di 2000 anni fa, gli scavi sono sospesi. La Soprintendenza delle Marche è in attesa del via libera del Ministero della Cultura al quale ha richiesto un finanziamento di 50 mila euro per proseguire l’indagine archeologica in tutto il cortile dell’area privata in cui si sta operando.

Anna Marchetti