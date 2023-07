Lega accusa 5 Stelle su discariche Marche Multiservizi, la replica di Marta Ruggeri

"La Lega si sveglia con 6 anni di ritardo sulla gestione delle discariche di Marche Multiservizi,

e sulla discarica di Riceci abbaia anche contro i 5 Stelle, solo perché a Pesaro sta in maggioranza con Ricci". Parola di Marta Ruggeri, consigliere regionale dei 5 Stelle, in risposta alla nota con cui la Lega ha chiesto l’azzeramento del cda di Marche Multiservizi e ha anche criticato i 5 Stelle. "Noi siamo l’unica forza politica – contrattacca la Ruggeri – che dal 2017 combatte per bloccare l’accordo di programma del 31.03.2017 tra il gestore privato del servizio di igiene urbana Marche Multiservizi, l’A.T.A., la Provincia, i Comuni di Tavullia e Urbino, e l’Unione Montana Alta Valle del Metauro, con cui quegli enti decidevano lo sfruttamento intensivo delle discariche di Urbino e di Tavullia mediante il conferimento di rifiuti speciali non pericolosi di natura industriale e artigianale di provenienza anche da fuori dell’ambito territoriale provinciale. Sono almeno una decina gli atti depositati in Regione, per ultimo la mozione approvata all’unanimità con cui ho chiesto l’interpretazione autentica delle disposizioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in merito alla qualificazione dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi in relazione alle prescrizioni sulle distanze delle discariche, l’unico modo risolutivo per bloccare il progetto di Riceci".