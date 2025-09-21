Lega, arrivano i ministri. Andreolli: "La forza della filiera di governo"

La città si appresta a vivere un martedì da leghisti. Il prossimo 23 settembre all’hotel Cruiser arriveranno il vicepremier Matteo Salvini e quattro ministri – Giorgetti, Valditara, Calderoli e Locatelli – in un colpo solo. L’appuntamento pubblico sarà alle ore 18 e prefigura un dispiegamento di forze senza precedenti, tanto che i maliziosi del campo largo di sinistra ci leggono la paura, da parte della coalizione di destra di perdere le elezioni… "Tutt’altro – risponde Dario Andreolli, 44 anni, consigliere comunale, candidato alle regionali nella lista della Lega –. La presenza di primissimo piano dimostra il valore di una filiera di Governo a disposizione: non è propaganda. La Lega porta persone capaci e strumenti concreti per sostenere le imprese, favorire progetti infrastrutturali, creare prospettive di crescita. È la differenza tra chi usa le istituzioni per battaglie ideologiche, come ha fatto l’europarlamentare Ricci e chi le interpreta per dare opportunità. La differenza si vede".

Lei dice? "Basta guardare quanto sia cambiata la realtà fanese dopo un solo anno di giunta Serfilippi. Il sindaco ha ribaltato la città dopo un decennio di immobilismo dandole una strategia e un orizzonte. Pesaro no. Il capoluogo ha un disperato bisogno di qualcuno che la smetta di usare le istituzioni come strumento di opposizione politica alla Regione o al Governo".

A chi si riferisce? "Alla classe dirigente del Pd allevata da Matteo Ricci a fare politica in un certo modo. Pesaro e la Regione hanno bisogno di competenza e responsabilità. Non ci servono influencer in cerca di visibilità personale sui problemi". I primi i due esempi che le vengono in mente? "Dopo decenni Pesaro ha ricevuto 14 milioni per il dragaggio e l’elettrificazione delle banchine del porto: il Pd ha il coraggio di lamentarsi. Per non parlare del triste teatrino inscenato dalla candidata Pd Micaela Vitri che ha contestato l’avvio delle demolizioni a Muraglia, utili, finalmente, all’avvio dei lavori di costruzione del nuovo ospedale. Un’opera che senza Acquaroli, Pesaro avrebbe atteso per altri quarant’anni. Ma il problema è un altro".

Quale sarebbe secondo lei? "Nel centrosinistra sono nostalgici dell’ospedale unico e del project financing, nonostante quello schema di gioco avrebbe desertificato la sanità nel territorio provinciale e indebitato la Regione per generazioni".

Lo spopolamento dell’entroterra parte dalla carenza dei servizi. Come invertire la rotta? "In questi anni la giunta Acquaroli ha lavorato in modo proficuo per riequilibrare i servizi, a cominciare da quelli sanitari, per attivare i cantieri strategici come la Galleria della Guinza lungo la Fano-Grosseto e valorizzare i borghi dell’entroterra dando risorse senza precedenti".

Solidea Vitali Rosati