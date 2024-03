Lega attacca sulla piscina: "Troppi esclusi dall’uso, e la giunta si disinteressa"

"Chiediamo all’amministrazione comunale di convocare un tavolo di confronto per individuare la migliore soluzione per superare le divisioni che si sono create all’interno del mondo sportivo". Sulla polemica che ha investito la nuova piscina realizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano con un investimento di 7 milioni e mezzo di euro e data in usufrutto gratuito per 30 anni al Comune, interviene il candidato sindaco del centrodestra Luca Serfilippi e la coalizione PerFano che lo sostiene: "Questa amministrazione pratica lo sport del silenzio e, come sempre accaduto in questi anni, ha deciso di non decidere. E’ inaccettabile che gli amministratori siano stati più impegnati nel fare tuffi e selfie a bordo vasca piuttosto che intervenire per verificare che nessuno restasse escluso. Chiediamo di accertare se il bando di gestione sia stato realizzato con i giusti criteri e comunque con una ulteriore verifica si chiarisca la vicenda nel più breve tempo possibile". Da una parte Aquafitness e il Comitato dei genitori che lamentano l’esclusione dei propri ragazzi, alcuni dei quali disabili, dall’uso del nuovo impianto, dall’altro i gestori (il gruppo Pool 4.0 e Fanum Fortunae) i quali ribadiscono che la gestione prevede garanzie chiare per l’accesso di tutti i disabili al nuovo impianto e che alle società sono state offerte opportunità di collaborazione, tutte hanno accettato ad eccezione di Aquafitness. Il centrodestra sottolinea "l’inadeguatezza dell’assessore allo Sport, Barbara Brunori e della giunta che hanno scelto di abdicare al proprio ruolo di mediazione così da lavarsene le mani".

an.mar.