Lega: cambio al vertice Il nuovo commissario è Mauro Lucentini

"I primi di giugno si terrà il Congresso regionale e Mauro Lucentini è la persona giusta per guidare la Lega Marche in questa fase di transizione". Parole di Riccardo Augusto Marchetti, il commissario uscente, nel suo commiato dalle Marche. "In questi tre anni il nostro movimento è cresciuto e si è rafforzato, tagliando traguardi decisivi per il presente e il futuro di tutti i territori. Nel 2020 abbiamo guidato il centrodestra alla vittoria della Regione - ricorda Marchetti - ad oggi abbiamo otto consiglieri regionali, tre assessori, la vicepresidenza, amministriamo un capoluogo, la Provincia di Macerata, tanti comuni e in molti altri siamo maggioranza. Sono orgoglioso degli obiettivi che abbiamo raggiunto"