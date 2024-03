Lega contro Fattori: "Festival estraneo a noi"

Attacco frontale della Lega all’assessore alla Cultura e candidato sindaco alle primarie Cora Fattori (Più Europa). "Acquista festival già impacchettati – dichiara il segretario della Lega Alessandro Brandoni – non valorizza il patrimonio culturale fanese, bacchetta i festival di Fano che non le obbediscono: l’assessore Cora Fattori (foto), sta provando a vincere le primarie facendo ‘pesare’ la propria autorità amministrativa, piuttosto che esprimere contenuti politici. Il suo tentativo per assumere la ‘proprietà politica’ degli eventi culturali si inserisce in un’offensiva personalistica sulla città che non ha precedenti, condotta con aggressività comunicativa e cercando di piegare ad esclusivo vantaggio politico la macchina amministrativa". .

E ancora Brandoni: "Il sindaco Seri doveva averne sentore e probabilmente anche timore, se è vero, come riferito dalla consigliera regionale Marta Ruggeri, che quel ruolo era stato offerto in prima battuta al suo partito (il riferimento è a Tommaso Mazzanti ndr) e, solo dopo il rifiuto del M5S, assegnato come seconda o terza scelta a Fattori". E ancora: "Ha lanciato nella settimana della cultura dedicata a Fano, lo slogan ‘Naturalmente culturali’ e poi ha dimostrato di crederci così poco nelle potenzialità fanesi che è andata a comprare un pacchetto già confezionato: il festival Circonomia, evento già noto, che si svolge ad Alba da anni. Invece di dare valore alla Fano romana e di Vitruvio, alla Fano malatestiana, alla Fano dei Bambini o alla Fano del mare e della gastronomia, Fattori ha portato a Fano un evento senza alcun collegamento con la città e con il suo patrimonio culturale". Infine le polemiche su Passaggi: "Nei giorni scorsi, poi, nella conferenza stampa di presentazione del manifesto della XII edizione, Fattori non ha trovato di meglio che attaccare Passaggi Festival, manifestazione rea di essere stata inserita a insaputa dell’assessore nel calendario ufficiale di Pesaro Capitale della Cultura 2024 e di essere poco collaborativa con la stessa Fattori. Quello delle associazioni e soprattutto di quelle rappresentanze ‘indisciplinate’ e da mettere in riga, dev’essere una vera e propria ossessione dell’assessore ed è per questo che probabilmente ha invitato a Circonomia anche i vandali imbrattatori di ‘Ultima Generazione’. Non c’è niente di meglio che gettare un bel secchio di vernice su chi non è funzionale al suo assessorato".