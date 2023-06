Lega: "I dem non giochino allo scaricabarile"

La Lega sulla discarica scrive: "E’ assolutamente inaccettabile che il Partito democratico voglia far credere che il sindaco Ricci non fosse a conoscenza del progetto promosso da Aurora s.r.l., di cui Marche Multiservizi detiene dallo scorso dicembre 2022 il 40%, per la realizzazione di una discarica da 5 milioni di tonnellate di rifiuti in località Riceci di Petriano". Ad insorgere è la segreteria provinciale della Lega in seguito alle dichiarazioni di Rosetta Fulvi, segretario Pd Pesaro Urbino. "Intollerabile la doppia morale del Pd - prosegue la Lega - che prima avalla le scelte con i suoi rappresentanti nominati dentro il Cda e poi pubblicamente cerca di scaricare la colpa sugli altri. Il Presidente e un componente del Consiglio di amministrazione di Marche Multiservizi sono nominati proprio dal sindaco di Pesaro. Basta con queste menzogne che offendono qualsiasi cittadino del nostro territorio provinciale!". "Se Ricci condivide nel merito le dichiarazioni del segretario del suo partito, allora chieda immediatamente al presidente Pierotti e alla consigliera Mengucci, che lo stesso sindaco ha nominato all’interno del Cda di Marche Multiservizi, di dimettersi". E ancora: "Dopo la surreale gestione della vicenda dell’aumento delle indennità del Consiglio di amministrazione di Marche Multiservizi, è evidente - conclude la Lega - che questa è la trasparenza con cui il Pd vorrebbe amministrare"