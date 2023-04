Lega: il nuovo capogruppo è Andreolli

Ultimo assestamento in casa Lega. Nel prossimo consiglio comunale, Dario Andreolli, siederà in Consiglio comunale con il nuovo ruolo di capogruppo Lega. Ieri ha dato le dimissioni da vicepresidente del Consiglio comunale. "Ringrazio i miei colleghi Andrea Marchionni e Francesco Totaro per avermi indicato come capogruppo Lega in consiglio comunale – osserva Andreolli – ruolo incompatibile con la carica di vicepresidente del consiglio dalla quale mi sono pertanto dimesso. Ringrazio il Presidente Marco Perugini, l’Ufficio di Presidenza, ma soprattutto il personale del Consiglio Comunale che ha sempre dimostrato cortesia, serietà e professionalità. Come capogruppo posso garantire il massimo impegno nello svolgere una opposizione mai pregiudiziale, ma sempre costruttiva, nell’interesse della città. Rimarco come le nostre critiche si siano spesso rivelate profetiche a cominciare dai cantieri lumaca, dalla scarsa attenzione alla manutenzione e dall’assenza di politiche ambientali sulla raccolta dei rifiuti".