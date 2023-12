Lega, Ilari in pole. De Leo incalza Acquaroli

Per i candidati sindaci, la Lega punta su tre nomi: quello del segretario di Fano Alessandro Brandoni, del segretario provinciale Enrico Rossi e del capogruppo in consiglio comunale Gianluca Ilari. Quest’ultimo sembra in pole position visto anche il gradimento che potrebbe raccogliere tra gli alleati. "Noi vorremmo – afferma Brandoni – una figura di rinnovamento, non solo dal punto di vista anagrafico ma anche delle idee e delle prospettive politiche".

Intanto il candidato dell’area civica Giuseppe De Leo, protagonista mercoledì pomeriggio di un confronto pubblico con Samuele Mascarin (candidato sindaco di In Comune-centrosinistra) continua a lavorare per un possibile accordo con il centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Udc). Giovedì sera non ha perso l’occasione di parlare con il presidente della Regione Francesco Acquaroli, a Fano per il consiglio comunale monotematico sulla sanità.

De Leo ha bloccato Acquaroli mentre scendeva dall’auto per chiedergli di definire al più presto le candidature. Qualcuno dice prima di Natale, mentre per il segretario Brandoni ormai "se ne riparlerà a gennaio". "Al momento non sono previsti incontri – aggiunge – e non credo che siano in agenda visto che il 20, il 21 e il 22 dicembre c’è la maratona regionale sul bilancio. Unico appuntamento in programma è la cena della Lega del 22 dicembre alla quale hanno già aderito una sessantina di persone". L’altro appuntamento politico è il congresso provinciale di Fratelli d’Italia, domenica, che potrebbe aprire altri scenari.

Sull’altro fronte il Pd deciderà questa settimana sulle primarie che ormai sembrano scontate (si parla di fine gennaio) nonostante la volontà della segretaria nazionale Elly Schlein di archiviarle, e sui candidati sindaci. Lo stesso faranno le altre forze che compongono il centrosinistra di governo: le liste del sindaco, Azione, In Comune, Più Europa. Tra una settimana si saprà anche se salterà il campo largo e, nell’eventualità, chi candideranno i Progressisti per Fano 2050. Tra i papabili c’è Panaroni.

an. mar.