Lega, Massimo Mei commissario: "Con lui si apre una nuova fase"

Massimo Mei è il nuovo commissario provinciale della Lega fino Mei subentra a Enrico Rossi, che lascia l’incarico per dedicarsi alla campagna elettorale, in vista delle prossime elezioni regionali a sostegno del presidente Francesco Acquaroli. "Accolgo con senso di responsabilità questo incarico – dichiara Massimo Mei (foto), già segretario della Lega Fano dal 2017 al 2021, anni nei quali ha creato un gruppo coeso e fatto crescere una giovane e solida classe dirigente –. Lavorerò a stretto contatto con i nostri militanti, amministratori e simpatizzanti, con l’obiettivo di consolidare la presenza della Lega in tutto il territorio provinciale. La nostra forza è una squadra con una classe dirigente competente, pronta ad ascoltare i cittadini e a dare risposte concrete ai loro bisogni".

Il nuovo commissario sottolinea come il movimento "voglia proseguire in un percorso unitario e inclusivo, che valorizzi l’impegno di chi ogni giorno lavora nei Comuni e nelle comunità locali". Un ringraziamento particolare, la Lega rivolge "al segretario uscente Enrico Rossi per l’impegno e i risultati conseguiti durante il suo mandato, che hanno contribuito alla crescita e alla solidità del movimento in provincia". "La Lega di Pesaro e Urbino – conclude Mei – è una grande famiglia politica: solo uniti potremo affrontare le sfide future, portando avanti le nostre idee e i nostri valori con determinazione e spirito di servizio". "Con la nomina di Massimo Mei – concludono i leghisti – si apre una nuova fase per la Lega provinciale, in un momento cruciale in vista degli importanti appuntamenti politici ed elettorali che attendono la regione".

