Lega Navale pesarese spopola e fa festa alla regata del solstizio

Erano ben 28 le imbarcazioni al via per la quinta edizione della Regata del Solstizio, organizzata dalla Lega Navale di Pesaro. Una vittoria celebrata in casa, perché il primo posto, sia nella regata che prevedeva due giri attorno alla boa di Fossosejore, che nella veleggiata, che invece si concludeva al primo giro, è andata a due rappresentanti del sodalizio pesarese. Vulcano, della skipper Antonella Penna, ha tagliato alle 12.42, tre minuti prima di PJ’s di Alberto Piergiovanni. Mentre Cavallo Pazzo è arrivato al traguardo alle 13.30, con cinque minuti di vantaggio su Pixaurum di Stefano Florio.

Classifica cabinati

Classe Alfa 1° Classificato LA GAZZA LADRA Claudio Crescentini (Assonautica Pesaro)

Classe Bravo 1° Classificato ARIES Paolo Galaffi (Club Nautico Cattolica) 2° Classificato NOMADE Enrico Marcelli (Lega Navale Italiana Pesaro) 3° Classificato MALUA Andrea Ottani Sconza (Lega Navale Italiana Pesaro)

Classe Charlie 1° Classificato CAVALLO PAZZO Antonio Severino (Lega Navale Italiana Pesaro) 2° Classificato PIXAURUM Stefano Florio (Assonautica Pesaro) 3° Classificato MY TWINS Paolo Bartolucci (Club Nautico Pesaro)

Classe Delta

1° Classificato BON TON Giorgio Binetti (Compagnia della Vela Pesaro)

Classe Echo 1° Classificato VULCANO Antonella Penna (Lega Navale Italiana Pesaro) 2° Classificato LUEMAN 62 Luigi Bartolini (Isaurum) 3° Classificato PETER PAN Giuseppe Broccoli (Associazione Nazionale Marinai dItalia)

Classe Fox-Trot 1° Classificato PJ’S Piergiovanni Alberto L.N.I. Pesaro 2° Classificato CALMA APPARENTE Belligotti Stefano Club Nautico Pesaro

Classe Derive

1° Classificato Gabriele Levi (Circolo Velico Ardizio Sunfish) 2° Classificato Giovanna Pagnini (Circolo Velico Ardizio Laser Radial) 3° Classificato Andrea Bazzani (Circolo Velico Ardizio Laser Standard)