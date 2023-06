Lega, Pd, M5S : "Non se ne parla La Regione dica un no chiaro"

Un’altra interrogazione contro la discarica di Riceci si aggiunge a quelle che saranno discusse oggi in Consiglio regionale (mozione presentata dalla consigliera Pd Vitri e dal suo gruppo per dire no e interrogazione anche da parte della consigliera Ruggeri del M5S per dire no). A depositare l’interrogazione sono stati i consiglieri Giorgio Cancellieri e Luca Serfilippi, in quota alla Lega, che già si erano espressi contro l’impianto che dovrebbe sorgere nel comune di Petriano, tramite un’interrogazione presentata il 15 maggio. "Chiediamo che la Giunta regionale, nel pronunciarsi per la Valutazione di impatto ambientale, esprima totale contrarietà nei confronti del progetto della discarica di Riceci, già depositato nella Provincia di Pesaro e Urbino, e si attivi presso tutti i soggetti pubblici coinvolti affinché ne sia rivalutata la validità dal punto di vista tecnico e ambientale e sia presa in considerazione l’opportunità di ritirarlo - spiegano i due -. Tutto ciò, in ragione delle molteplici criticità emerse. Questo progetto risulta sovradimensionato, potendo raccogliere fino a 5 milioni di metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi, per una superficie di intervento complessiva di 268.000 metri quadri e un conferimento nell’arco di 25 anni, di ben 200mila tonnellate di rifiuti l’anno. Anche per la vicinanza con i centri abitati, risulterà per forza altamente impattante su quella vallata, che, per una serie di caratteristiche particolari, gode di tutele speciali pure da parte del diritto comunitario, oltre a ospitare l’unico impianto termale del territorio convenzionato con il Sistema sanitario nazionale. Inoltre, non possiamo non tener conto del fatto che il Consiglio comunale di Petriano si sia già pronunciato in merito, con l’intento di tutelare il proprio territorio dall’alta valenza paesaggistica e agricola, decretando il luogo individuato per la discarica come non idoneo, secondo gli stessi criteri definiti dal Piano regionale per la gestione dei rifiuti".

Nicola Petricca