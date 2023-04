Lega, Rossi segretario provinciale "Sempre più radicati nel territorio"

E’ Enrico Rossi il segretario provinciale della Lega. Il sindaco di Cartoceto ha ottenuto 57 voti contro i 29 Gianmauro Melis su un totale di 91 votanti: 4 le schede bianche, 12 le nulle. "E’ un risultato in linea con le proiezioni dei giorni scorsi – commenta il neo eletto –. Da questo momento inizia l’impegno politico di tutto il direttivo e dei militanti che saranno adeguatamente coinvolti. La sfida è di integrare l’attività svolta finora qualificando ulteriormente l’azione del partito, che dovrà essere radicato sul territorio ed essere punto di riferimento di tutto il centrodestra sui temi locali". "Dopo due anni lascio un partito strutturato con sette diverse segreterie, dalla costa all’entroterra – dice il commissario uscente Mauro Lucentini – fino all’elezione degli organi provinciale del partito". Soddisfatto anche il parlamentare Mirco Carloni, che ha sostenuto Rossi. "E’ stato congresso molto partecipato – ha affermato – con diversi interventi che, seppure con posizioni diverse dimostrano una vivacità ed una capacità di selezionare la classe dirigente dal basso". Aggiunge Carloni: "La Lega deve prepararsi ad essere vittoriosa in ogni comune. Montefeltro, Catria, Nerone, valle del Metauro e alta Valle del Cesano sono luoghi magici che spero possano essere amministrati da persone con passione". Felice della vittoria di Rossi anche il segretario della Lega Fano, Alessandro Brandoni: "Sono stato probabilmente il primo a chiedergli di candidarsi per i motivi che ha indicato nella presentazione della sua mozione: coralità, credibilità, autorevolezza". Oltre a Rossi, sono eletti i 10 componenti del direttivo: Dario Andreolli, Francesca Bonci, Santa De Angelis, Francesca Fedeli, Gianluca Ilari, Massimo Mei, Monica Morbidelli, Andrea Spagna, Mirco Toccacieli, Diego Zanchetti.

Anna Marchetti