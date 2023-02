Lega: "Strade con buche come crateri nella zona industriale"

"Incuria e degrado nella zona industriale di Bellocchi con buche grandi come crateri, che mettono in difficoltà persino i mezzi pesanti". E’ quanto lamentano i consiglieri comunali della Lega (Luca Serfilippi, Marianna Magrini, Gianluca Ilari, Luigi Scopelliti) che sollecitano, attraverso una interrogazione, l’intervento urgente del Comune. "Buche stradali, asfaltature assenti e mancate potature sono il segnale – secondo i consiglieri d’opposizione – dell’incuria e del degrado in cui versa la zona industriale di Fano. Il Comune come sempre è assente ed ignora le richieste e le necessità di cittadini ed attività economiche. L’assenza di una costante manutenzione che eviti gli intervenire in emergenza è l’immagine di una giunta alla sbando senza progetti, senza programmazione e priva di un’efficienza operativa". Nell’interrogazione, i consiglieri leghisti chiedono "di conoscere se e quando l’Amministrazione intenda riqualificare la zona industriale di Bellocchi"