Legalità sportiva col Panathlon, incontro alla Scuola del Libro

Il Panathlon Club di Pesaro incontra il Liceo Artistico di Urbino per parlare di legalità sportiva. Al centro del convegno, che ha coinvolto martedì mattina le classi seconde, si è messo il fenomeno delle partite truccate. Tale iniziativa rientra nel progetto Samf (Sport against match fixing), finanziato dal programma Erasmus+ Sport e coordinato dalla Federazione calcistica portoghese.

"La scuola ha subito accolto con entusiasmo la proposta – afferma il dirigente scolastico, Lucia Nonni –, invitando Angelo Spagnuolo, presidente del Panathlon Club di Pesaro, e Barbara Rossi, pedagogista e ambasciatrice del progetto per l’Italia, a raccontare ai ragazzi le caratteristiche di questo fenomeno. Lo sport, nella duplice valenza di chi lo pratica come atleta e di chi ne fruisce come tifoso, rappresenta un argomento comune nel linguaggio dei giovani. Spesso, però, non se ne rilevano gli aspetti critici. Credo, invece, che gli educatori debbano riflettere insieme agli studenti sul tema più sommerso della corruzione, affinché si diffonda sempre più la cultura dell’etica sportiva".

Per far arrivare in modo diretto il messaggio agli studenti, i relatori hanno anche usato un fumetto e portato una testimonianza di chi ha vissuto sulla propria pelle i danni di una scelta sbagliata, concludendo con un quiz. All’evento ha partecipato anche Marianna Vetri, vicesindaco, assessore allo Sport del Comune di Urbino e vicepresidente del Panathlon Club di Pesaro.