Legambiente preoccupata: "Non si tocchi l’oasi della Badia"

Ancora una volta come da diversi anni a questa parte torna di attualità la richiesta da parte dell’Atc di Pesaro dell’apertura alla caccia all’Oasi della Badia situata tra il territorio del comune di Montecalvo in Foglia e Urbino. "Dopo manifestazioni e proteste di cittadini e associazioni che vivono il territorio ogni giorno – spiega Legambiente Urbino –, pensavamo che la questione si fosse risolta ma ci siamo sbagliati. Assurda e anacronistica è l’idea di riaprire la caccia, annullando anni di tutela faunistica provocando danno anche alle attività agrituristiche e alle numerose aziende agricole. L’oasi è presente dal lontano 1979 e su una parte di questa area vige il divieto di caccia dal 1961, a tutela della fauna selvatica come elemento riproduttivo della stessa e anche di studio. Un territorio importantissimo di biodiversità vegetale e animale, in cui sono comprese Zps (zone di protezione speciale,) e zone Sic (sito di importanza comunitaria), querce secolari, poiane e falchi di ogni specie. La Badia interseca infatti le rotte migratorie della fauna migratoria, tanto che sono state osservate delle gru che si rifocillavano davanti la casa di Ca’ Girone, sede dell’importantissimo istituto Crass che recupera e cura gli animali feriti o in difficoltà per poi reinserirli nel territorio. A proposito della fauna migratoria si potrebbe invece riprendere il vecchio progetto di esondare l’area pianeggiante di fronte Ca’ Girone per creare un’area umida a fungere da sosta per gli animali migratori e area di studio, osservazione e visita di scuole e cittadini. Insomma ci sarebbe da dire tanto per rigettare con forza la richiesta del mondo venatorio. Ciò che ci fa sperare è la posizione del presidente di Arci Caccia Marche e responsabile del comitato scientifico di Arci Caccia nazionale, Gabriele Sperandio, il quale ritiene un grave errore la proposta di riaprire la caccia nell’Oasi di protezione faunistica per tutti gli aspetti citati. Lo riteniamo un atteggiamento di grande valore etico e professionale che indurrà a nuove riflessioni anche all’interno del mondo venatorio, ponendo fine in maniera definitiva alla questione. Facciamo appello che anche a livello regionale cresca la consapevolezza del ruolo importante che riveste la tutela del patrimonio naturalistico, respingendo di nuovo la richiesta di apertura alla caccia. A tal proposito il circolo di Legambiente di Urbino e quello di Pesaro aderiranno alla manifestazione del 14 maggio insieme ad altre associazioni e a tanti cittadini", conclude Legambiente.