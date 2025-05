Legato Albani, borse di studio agli universitari

Anche nel 2025 il Legato Albani assegnerà tre borse di studio ad altrettanti studenti meritevoli, residenti nel territorio comunale di Urbino. Tali borse consistono nell’esonero dal pagamento della contribuzione studentesca del primo anno di università, per gli studenti che abbiano conseguito il diploma di maturità in un qualsiasi istituto superiore statale o legalmente riconosciuto, al termine dell’anno scolastico 2024/25.

Per accedere al bando, oltre a risiedere nel comune di Urbino (sono esclusi i domiciliati), i richiedenti devono avere ottenuto un diploma di maturità con votazione di almeno 85/100 e dovranno essere iscritti a un corso di studio dell’Università Carlo Bo per l’anno accademico 2025/26 (laurea triennale o magistrale a ciclo unico). Qualora non arrivino domande che soddisfino questi requisiti, si valuteranno anche le richieste di studenti universitari meritevoli.

Le domande andranno scritte su carta semplice, compilando il modello disponibile nell’ufficio del Legato Albani e sul sito www.legatoalbani.it, allegando: fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, autocertificazione del diploma conseguito nell’anno scolastico 2024/2025, attestazione Isee in corso di validità. Esse si potranno consegnare di persona all’ufficio dell’amministrazione (aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13), spedire tramite raccomandata a/r, indirizzandole all’Amm/ne del Legato Albani, piazza della Repubblica, 3, Urbino, tramite e-mail a legatoalbani@tiscali.it o via pec a legatoalbani@pec.it. Ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2025. In caso di invio tramite posta e-mail o pec, occorrerà allegare al messaggio le domande e i documenti richiesti debitamente firmati e i file allegati dovranno essere in formato PDF. Per informazioni, contattare la segreteria del Legato allo 0722/329971.

n. p.