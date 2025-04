Legato Albani, la nota di Urbino rinasce e la replica del Carlino

La lista ‘Urbino rinasce’ interviene con una nota inviata a diversi mezzi di informazione sul ruolo del Legato Albani definendolo "tanto importante quanto pieno di ambiguità". Nel commentare un ente che amministra "un immenso patrimonio pubblico", si evidenziano i legami con l’amministrazione, le procedure, gli strumenti di controllo ma anche la vicenda delle riproduzioni delle opere di Raffaello e altre questioni quali mostre ed eventi.

Riportiamo integralmente questo passaggio che coinvolge il Legato Albani: "Altrettanto dubbia è la scelta di avergli affidato il ruolo di ‘dispensatore di contributi’ (li suggerisce il Sindaco?), questione delicata che può diventarlo di più quando questi contributi o incarichi vedono coinvolti operatori dell’informazione locale come il Resto del Carlino (l’importante Urbino Award ad esempio). È palese il rischio ancora di più per l’informazione in una città piccola come Urbino. I conflitti d’interesse non solo non devono essere reali ma neppure sospetti quando si ha a che fare con il denaro pubblico e questo deve valere per tutti. Ma la cosa che maggiormente ci allarma è il fatto che l’amministrazione comunale non definisca per questa storica e prestigiosa istituzione una missione chiara, frutto di un confronto trasparente e approfondito che non può tagliare fuori il Consiglio Comunale".

* * *

Il Resto del Carlino non organizza l’Urbino Award (un nostro giornalista è fondatore del premio in veste totalmente privata) e assicura la pluralità di informazione con l’impegno e la professionalità della redazione, come Urbino rinasce ha riscontrato per esempio il 12 e 13 aprile scorsi. Questo tipo di accostamenti fuorvianti, impropri e diffamatori rappresenta un vile attacco alla libertà di stampa e all’indipendenza della testata. Diffidiamo dall’accostare il nome della testata ’il Resto del Carlino’ a conflitti d’interesse o sospetti di altro tipo e valuteremo ogni azione a nostra tutela.