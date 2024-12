Legato Albani, Londei verso la presidenza

Giorgio Londei verso il Legato Albani. Come presidente. Non è stato ancora firmato l’atto, forse sarà formalizzato con tutti i crismi nelle prossime ore, ma da ieri la nomina è data per certa. È bene specificare che non ci sono state conferme ufficiali, né dal Comune né dallo stesso Londei. Solo alcune settimane si parlava di Laura Scalbi ma le settimane sono passate e le carte si sono mescolate: ad oggi in carica nel Cda del Legato c’è solo il presidente, ovvero il sindaco Gambini. Infatti le precedenti nomine erano scadute, dopo 4 anni come da statuto, a settembre 2023. Quindi oltre alla gestione canonica ci saranno da rivedere, probabilmente, gli atti e la questione della mostra Raphael Urbinas.

Londei da sempre espressione della sinistra e del centro sinistra negli ultimi anni a livello cittadino ha giocato sul filo del civismo. Già sindaco di Urbino, poi senatore e quindi alla presidenza di Ami e Adriabus, Isia e Accademia di Belle Arti. Nel 2014 aveva fondato la lista ‘Urbino Capoluogo’ con Lino Mechelli, dopo le primarie del Pd che non vinse. E allora si mise in corsa da battitore libero. Poco dopo la lista diventò associazione che ancora oggi organizza numerosi incontri di attualità e promozione culturale per i suoi iscritti. Tornando alle amministrative del 2014, proprio alcuni tempi dopo quell’esperienza avvenne la rottura con Mechelli e quindi la costituzione da parte dell’attuale presidente del Consiglio comunale del movimento ‘Urbino città ideale’ che entrò poi nella coalizione di Gambini. Londei si ripresentò nel 2019 alle comunali con Verdi e Sinistra e Socialisti ed entrò in Consiglio, all’opposizione fino a fine mandato. A giugno scorso scelse di non partecipare alla competizione elettorale, né con la sua squadra e nemmeno (almeno pubblicamente) a sostegno di nessuna delle due coalizioni. Nella storia dei mandati di Maurizio Gambini sono altri i fuori usciti del Pd o altri partiti e liste che hanno scelto di schierarsi con lui: oltre al già citato Mechelli e Massimo Guidi (tra i fondatori quasi 20 anni fa di Liberi per Cambiare con il sindaco), Marianna Vetri e Massimiliano Sirotti da Cut Liberi Tutti di Maria Francesca Crespini dopo la rottura con il sindaco e Scalbi dai Verdi per confluire in Forza Italia. Un altro passaggio fu quello di Gianfranco Fedrigucci che nel 2014 era segretario dei Dem ducali per poi avvicinarsi al movimento di Lino Mechelli. Uscirne e dopo una pausa di qualche anno essere eletto, quest’anno, con Gambini e la nomina ad assessore.

Francesco Pierucci