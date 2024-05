Il rebus della legge salva-visite. "Rimborsato l’esame privato, ma sono dovuto andare dal giudice"

Pesaro, 12 maggio 2024 – “Farsi rimborsare la visita privata se non ti danno l’appuntamento nel pubblico? Io ci ho provato. Ma ho dovuto faticare non poco. E metterci di mezzo anche il giudice di pace". A raccontare la sua esperienza è Massimo Ballabene, 63 anni, ex artigiano di Piandimeleto con un passato politico in Rifondazione e oggi candidato alle Amministrative. Uno dei pochi a conoscere il decreto legislativo 124 del ’98, che stabilisce l’obbligo di rimborso da parte del pubblico (nel nostro caso l’Ast) qualora il cittadino, non potendo prenotare la visita o l’esame nei tempi previsti, debba ricorrere ad uno specialista del sistema pubblico che lavora privatamente, intra moenia.

Ballabene, la sua è una storia vecchia ma molto attuale.

"Sì, quello che racconto è avvenuto nel 2001, quando la legge comunque c’era già ma anche allora non la conosceva nessuno e nessuno aveva mai provato a farla applicare"

Lei però ci si è messo d’impegno.

"Per forza. Dovevo fare un’ecografia nell’arco di due mesi. Dopo aver richiesto una prenotazione al Cup più volte, a un certo punto ho richiesto al stessa prenotazione a pagamento, che mi è stata fissata per il giorno seguente. Pagando, mi sono sottoposto all’esame per il quale mi è stata rilasciata regolare fattura".

E che ha fatto con quella fattura?

"Ho fatto quello che dice la legge. L’ho girata alla Usl di Urbino. Allora si chiamava così. Ma nessuno mi ha nemmeno risposto".

Dice che hanno lasciato cadere l’istanza senza respingerla formalmente?

"Esattamente. Ma io non mi sono dato per vinto. Trascorso il tempo di risposta di un ente pubblico ho ritenuto opportuno avvalermi di un giudice di pace (era il dottor Giuseppe Bardi) affinché facesse rispettare la normativa".

E com’è finita?

"Ho dovuto aspettare qualche mese, ma alla fine mi è arrivata la risposta con tante scuse e l’assegno allegato".

Che soddisfazione

"Sì, anche se alla fine per un motivo o per un altro avevo speso molti più soldi di quelli che mi hanno ridato perché comunque il ticket lo devi pagare e poi c’erano altre cose che non ricordo".

Ha più riprovato a ’farsi giustizia’?

"No, anche se di motivi ce ne sarebbero. Per esempio oggi mi ritrovo nella stessa identica situazione. Devo effettuare una risonanza magnetica encefalo (entro 60 giorni al massimo dal rilascio dell’impegnativa), ma sono due mesi che provo a telefonare al Cup senza riuscire ad avere nessuna prenotazione, anzi: nell’ultima telefonata mi è stato comunicato che non esiste più neanche l’inserimento in lista d’attesa".

Che farà?

"Sono costretto di nuovo ad andare a pagamento e richiedere il rimborso. Se lo facessero tutti fore qualcosa cambierebbe nel rispetto dei tempi di attesa".