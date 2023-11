Legge urbanistica, Fanesi la boccia. Serfilippi: "Vuole celare le sue colpe"

Botta e risposta tra l’assessore Cristian Fanesi e il consigliere Luca Serfilippi in merito alla nuova legge urbanistica delle Marche. Il primo aveva fortemente criticato "l’eccessivo potere affidato alla Regione e sottratto a Comune e Provincia; il fatto che i piani attuativi e gli interventi del piano casa debbano essere nuovamente approvati dai consigli comunali, comportando ulteriori complicazioni e ritardi burocratici; infine, la possibilità che la Regione ignori i suggerimenti dei Comuni che non sono capoluoghi di provincia, penalizzando comunità come Fano".

Pronta la replica di Serfilippi: "Fanesi critica la nuova legge urbanistica regionale per nascondere anni di ritardi, contraddizioni e divisioni della maggioranza che hanno bloccato lo sviluppo e la crescita della città di Fano, impedendo di mettere a terra risorse importanti per le infrastrutture. Approvare un nuovo Prg per scopi elettorali a fine legislatura dimostra palesemente il suo fallimento da assessore. Fanesi, invece di lanciare accuse vaghe che mettono a nudo la sua mancanza di conoscenza, faccia fare mea culpa al Pd, suo partito che, al governo della Regione, per anni ha promesso una nuova legge urbanistica senza mai nemmeno avviare una discussione". "Di fatto – conclude – il suo partito ha condannato le Marche a una nuova legge vecchia di trent’anni. Non scarichi sulla Regione le responsabilità sue e della Giunta Seri".