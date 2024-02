Leggere arricchisce e non inquina ’Un pieno di libri’ torna in campo

Si rinnova l’appuntamento con "Un pieno di libri – L’unico carburante non inquinante", l’iniziativa rivolta alla promozione della lettura tra i bambini e i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Questa terza edizione invernale entra nel vivo dal 19 febbraio con il primo di quattro incontri pubblici con gli autori alla Memo. Per il resto il progetto di educazione alla lettura si svolge tutta all’interno delle scuole cittadine, in cui in questi tre anni sono stati coinvolti 3500 studenti, 129 classi (solo quest’anno sono 41), 4 libri scelti per ogni ciclo e altrettanti incontri con gli autori che diventano 20 se si tiene conto che c’è stata anche un’edizione estiva lo scorso anno. Questa è invece una avventura iniziata a dicembre, con la consegna nelle scuole, di pesanti borse piene di libri per ogni classe partecipante: Adelina Testafina e i fantasmi di primavera (di Chiara Marsi); L’uomo dei palloncini (di Giovanna Zenobi); 50 storie per perdersi nel bosco (di Elisa Mazzoli e Danilo Fresta) e per finire Matematica (con il Bro!) i trucchi e i segreti che non ti insegnano a scuola di Mr Pitagora (al secolo Federico Aguzzi). "Anche quest’anno la partecipazione è molto presente e attiva - spiega l’assessore Mascarin -, ben 41 classi appartenenti alle scuole Corridoni, Gandiglio, Gentile, Montessori, Montesi, Nuti, Padalino, Poderino, Rossi del Comune di Fano hanno risposto all’appello. Il progetto nasce con lo scopo di incoraggiare le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi a fare il pieno di letture sostenendoli nel loro percorso per diventare grandi lettori incontrando nuove storie e gli autori che le hanno scritte. La nuova edizione invernale rappresenta il felice sviluppo di un progetto a più voci realizzato grazie al protagonismo delle biblioteche, delle scuole e delle librerie cittadine". Alla realizzazione di questa edizione hanno partecipato e contribuito la Libreria Equilibri, la Libreria Giunti al Punto, la Libreria Mondadori e la libreria Stacciaminaccia. Al termine dei quattro incontri con gli autori la premiazione delle poesie dedicate ai libri e alla lettura, prodotti dai ragazzi coinvolti.

Tiziana Petrelli