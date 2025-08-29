Lei guardia giurata, lui ex poliziotto. Tolgono tutto a un’anziana: soldi e casa

di Antonella Marchionni

Sessanta secondi. Tanto bastava a una coppia di coniugi (lei guardia giurata in un istituto di credito, lui ex poliziotto) per far sparire soldi un po’ alla volta dal conto corrente di un’anziana residente in piazzale Innocenti. Un conto aperto ad hoc e alimentato dall’assegno circolare da 50mila euro incassato per la vendita della nuda proprietà dell’appartamento in cui vive l’anziana. Un passaggio già anomalo: invece di essere depositato sul vecchio conto della donna, il denaro fu spostato su uno nuovo corredato di bancomat. Da lì partì il grande "svuotamento": in appena cinque mesi il saldo si azzerò, con prelievi consistenti da 5mila, 4mila e 1.500 euro, fino al totale esaurimento della somma. Le telecamere interne della banca riprendono la scena: mani che digitano al bancomat, prelievi a raffica sempre per importi tondi, in tempi record. I tabulati bancari raccontano il resto: da un lato i soldi che spariscono, dall’altro i versamenti speculari sui conti dei due coniugi. La corte d’appello civile di Ancona ha confermato integralmente la sentenza del tribunale di Pesaro del 2022: nulli la concessione di ipoteca e la compravendita della nuda proprietà dell’appartamento di piazzale Innocenti, costituita in favore del figlio ancora minorenne della coppia. Non erano atti di autonomia patrimoniale, ma il frutto di una condizione di soggezione psichica ed emotiva. Il mosaico probatorio non lascia spazio a dubbi: prelievi lampo, coincidenze temporali con i movimenti sui conti dei convenuti, localizzazioni delle celle telefoniche che ne segnalano la presenza negli stessi luoghi e negli stessi minuti delle operazioni di sportello.

Un puzzle, ricostruito dalla squadra mobile della polizia di Pesaro, che dà corpo alla perizia psichiatrica, secondo cui l’anziana era in condizioni di suggestionabilità, con una dipendenza di tipo emotivo che la rendeva incapace di dire no. A rafforzare il quadro c’è un contesto intimidatorio con l’obiettivo di mantenere "la donna lontana da ogni persona che avrebbe potuto influenzarla e farle riprendere il controllo dei propri affari". Il meccanismo era doppio. Da una parte il mutuo da 180mila euro, garantito da ipoteca sull’immobile dell’anziana, benché non fosse lei a beneficiarne. Dall’altra la cessione della nuda proprietà al minorenne, al prezzo dei 50mila euro subito prosciugati dal nuovo conto. La sentenza civile di Ancona chiude il cerchio: conferma della nullità degli atti, rigetto dell’appello principale e di quello incidentale e condanna in solido degli appellanti alle spese. La vicenda non si è consumata solo nelle aule civili. Parallelamente correva infatti il processo penale per circonvenzione d’incapace e truffa: in primo grado arrivò una condanna, ma la partita si è chiusa nel 2023–2024 con la dichiarazione di prescrizione che non ha però cancellato tutto: sulle intercettazioni, video dei prelievi e testimonianze il giudice civile ha potuto fondare gran parte del proprio convincimento, ribadendo la piena utilizzabilità di quegli atti anche fuori dal processo penale.