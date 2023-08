Lei incinta, lui la picchiava: "Colpa dei farmaci"

Avrebbe maltrattato la compagna anche quando era incinta, minacciata di farla fuori al settimo mese come l’omicidio di cui aveva avuto notizia dal telegiornale, sfogato la sua rabbia sugli arredi della casa e anche contro di lei e le sue amiche da cui era stata costretta rifugiarsi. Denunciato, lui, un 46enne residente a Londra, rientrato dall’Inghilterra è stato colpito dal divieto di avvicinamento. Ieri, all’interrogatorio di garanzia, con accanto il suo legale, l’avvocato Matteo Mattioli, si è giustificato: "Colpa dei farmaci che mi ha dato lo psichiatra. Sono molto forti e per disturbi di cui io non soffro. Mi hanno reso aggressivo e fatto perdere il controllo di me".

Secondo il racconto della vittima, il 46enne aveva problemi psichici e soffriva anche di una forte gelosia nei suoi confronti. Disturbi per i quali era in cura da uno psichiatra. Nel frattempo però il clima in casa si è fatto sempre più teso. Fino ad arrivare ai presunti episodi di violenza verbale e fisica. Il 46enne se la sarebbe presa anche con un’amica della compagna, spintonandola fino a farla cadere dalle scale. Poi avrebbe tentato il suicidio, mandando foto dei tagli al polso al suocero.

L’avvocato Mattioli è pronto a chiedere una perizia a supporto della tesi difensiva.