Lei intanto compare nella cena di gala: festa a Villa Tittarelli

Ha riaperto ufficialmente il ‘salotto’ di Paola Tittarelli nella sua villa sulla Panoramica. Ha riaperto per una signora speciale: Marina Abramovic. Una serata blindata, per pochi intimi, anche perché il personaggio avrebbe richiamato un esercito di persone. Perché anche chi non è addentro al metaverso, agli occhiali tridimensionali e agli ologrammi, avrebbe fatto carte false per vedere e magari anche parlare con questa artista conosciuta non solo a livello continentale, ma in tutto il mondo. Una specie di icona delle nuove frontiere dell’arte, Marina Abramovic, l’artista che ha bruciato in un battibaleno tutti i biglietti disponibili per la sua ‘apparizione’ di oggi a Villa Imperiale e poi al teatro Rossini. Come sempre, gran padrona di casa Paola Tittarelli: "Pensavo fosse una cena intima", le ha detto Marina Abramovic. E per la padrona di casa 30-40 persone è una storia da salotto. Quindi lo scambio salutista: "Ma come fa a mantenersi così?", ha chiesto l’Abromavoc. E la Tittarelli: "Non bevo e non fumo". Dopodiché la padrona di casa aggiunge: "Questa serata la dedico a mia sorella Milena perché l’unica cosa seria della vita è la morte".

L’arrivo di Marina Abramovic, con tanto di guardia del corpo al seguito, tutta in nero, è stata come una apparizione per le signore presenti – molte più le donne che gli uomini – per cui sono partiti di selfie-ricordo. Al suo fianco il regista Todd Eckert che oggi dialogherà con lei a teatro.

Marina Abramovic è arrivata accompagnata dallo stato maggiore dell’amministrazione a partire da Daniele Vimini, Alessia Morani (presenterà ricorso per il riconteggio delle schede), il neo sindaco Andrea Biancani, sul tardi anche Matteo Ricci, il prefetto Emanuela Saveria Greco. Poi Alessio Vlad, amico di Federica Tittarelli, lei ex cda del Rof, che dal teatro di Roma è passato a Parma. E pure Roberto D’Agostino, camicia aperta e una gran croce tatuata sul petto, molto ieratico, accompagnato dalla moglie. D’Agostino si è intrattenuto in un lungo e approfondito colloquio con Alessia Morani. Con loro un lungo elenco di esponenti della meglio gioventù della città.

m.g.