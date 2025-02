Leka contro gli haters formato poltrona

Ormai Leka si arrabbia più dopo le vittorie che dopo le sconfitte. Se dopo il sofferto successo su Nardò di domenica scorsa aveva rimproverato i suoi per la scarsa ferocia mostrata contro la penultima in classifica, ieri dopo la nettissima vittoria sul fanalino di coda il mirino si è spostato sugli ‘haters’ e più che un sassolino il coach albanese si è tolto un pietrone dalla scarpa.

"Le partite dopo gli infrasettimanali sono pericolose, ma per fortuna abbiamo interpretato la partita come volevamo, cercando soprattutto di non farci male perché altrimenti qui dobbiamo andare in gita a Lourdes" è l’esordio che lascia capire l’aria che tira.

"Ci tengo a dire che questi ragazzi stanno facendo cose straordinarie visto com’era partita la stagione, con 8 sconfitte nelle prime 11 partite. Poi ci siamo rimessi in carreggiata ma vedo che appena ne perdiamo una c’è gente che non vede l’ora di vomitarci addosso e sono soprattutto quelli che entrano gratis coi biglietti ricevuti in regalo dal club, non certo chi ci segue coi pulmini a spese loro in tutta Italia per sostenerci. Per me è molto chiaro chi vuole bene alla Vuelle e chi no".

E affonda la lama: "Bisogna essere onesti: così come siamo, noi non siamo strutturati per vincere il campionato, anche se speriamo di rovinare la festa a qualcuno, perché stiamo facendo delle acrobazie tecnico-tattiche per raddrizzare la stagione, con diversi giocatori costretti a giocare fuori ruolo. E’ il caso di Petrovic che stasera abbiamo schierato da pivot, raschiando il barile dei suoi ricordi alla Virtus, che lo utilizzava così nel settore giovanile: alcuni movimenti come il giro e tiro e lo step-back e tiro gli vengono naturali, quindi useremo ancora Danilo in quella posizione se necessario".

E chiude con un riferimento agli avversari: "Ci sono almeno dieci squadre più forti o meglio strutturate di noi".

e. f.