Leka è al settimo cielo: "Grande soddisfazione"

"Un’altra grande soddisfazione data da questi ragazzi a tutta Pesaro". Spiro Leka è felice: ora, dall’alto della classifica, il coach può dire cose che nessuno voleva ascoltare in estate quando pareva che fosse stato creato un gruppo al ribasso per puntare alla salvezza. E invece, dopo nove giornate, la Vuelle guarda tutti dall’alto in basso.

"La mia è una squadra che sta diventando ogni giorno più forte, lavorando tanto durante la settimana e grazie anche al fatto che questi ragazzi stanno davvero bene insieme e si vede: si aiutano, non ci sono egoismi, hanno messo il collettivo davanti a loro stessi. Poi giochiamo anche un buon basket".

La partita di Cremona è stata una sinfonia: "Eravamo partiti in sordina, ma alla fine siamo andati in crescendo, fornendo un’ottima prestazione. Nel momento più critico, sul 39-30 per Cremona, siamo stati bravi a risolvere le cose giocando di squadra. La chiave è stata la difesa all’inizio del terzo quarto, con Bertini a mettere pressione sulla palla e gli altri a chiudere meglio sotto canestro". Gli viene chiesto di Maretto e il coach risponde: "Non lo considero più un giovane, perché giovane è Sakine che ha 17 anni. Oki è un uomo e deve prendere quello che gli spetta". Un campionato, quest’A2, che Leka definisce "una giungla dove, se non sei concentrato, puoi cadere ovunque". E adesso non vuole che la truppa si lasci prendere dall’euforia: "Guai a rilassarsi, perché anche l’anno scorso alcune squadre sono partite forte e poi si sono spente durante la stagione. Non vogliamo fare quest’errore, quindi piedi a terra e testa bassa, continuiamo a lavorare. Di solito nella riunione del post partita parlo di più quando vinciamo che quando perdiamo, perché bisogna analizzare sempre quello che fai, anche quando lo fai bene, per provare ad alzare gli standard".

e. f.