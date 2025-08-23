Leka: "Ero curioso, sono soddisfatto. Alla pari per 25’ quasi senza lunghi"

Al termine della prima amichevole di precampionato coach Spiro Leka (foto) traccia il primo mini-bilancio: "Ero veramente curioso di vedere dopo 8-9 giorni di carichi di lavoro cos’avrebbero combinato i miei ragazzi e devo dire che sono molto soddisfatto. Aver giocato alla pari con loro due quarti e mezzo praticamente senza lunghi, se non con Miniotas arrivato l’altro ieri, è stato notevole. Abbiamo provato Sakine come pivot, che ha 17 anni ed ha fatto davvero una grande prestazione contro uno come Freeeman. E anche agli altri ragazzi abbiamo dato la possibilità di entrare e tutti hanno fatto vedere mentalità e voglia di difendere insieme. Poi dopo 25’ contro una squadra al completo, che ha confermato r più della metà dei giocatori, siamo calati, ma noi dobbiamo guardare il nostro processo di crescita. Siamo dentro la nostra tabella di marcia".

Poteva andar meglio a livello di percentuali: "Abbiamo costruito molti tiri apertissimi. Il problema è quando forzi, invece abbiamo tirato con due metri e piedi per terra. Abbiamo sbagliato i tiri - dice Leka -, ma erano scelte giuste; forse c’è stata qualche palla persa di troppo, ma siamo soddisfatti di com’è andata. Miniotas è arrivato da poco, non doveva giocare, ma ha caricato e fatto tutto il programma assieme agli altri. E’ arrivato già allenato, dunque, e questo è un segnale importante. Ha sbagliato qualche libero di troppo, ma ha fatto vedere che lì sotto il mestiere non manca. Le percentuali non ci hanno aiutato, anche Tambone era contratto. Ma in questo momento le gambe sono pesanti per tutti, Dovevamo forse dosare un po’ di più il minutaggio, volevamo dare 15-20 minuti a tutti, ma siamo stati costretti a far giocare tanto i pochi titolari. In questo non siamo riusciti a rispettare la tabella, ma per fortuna non ci sono stati infortuni". Stasera contro la Fortitudo un altro test: "Proveremo Miniotas da 5, non possiamo tenere Sakine a far reparto da solo anche contro Bologna. Mi aspetto perciò un altro passo in avanti, questi sono test che a noi servono come il pane".

Anche Nicolò Virginio, uno dei più spavaldi contro Cividale (12 punti) analizza il match coi friulani: "Sono contento. L’obiettivo era quello di iniziare a mettere sul campo ciò che abbiamo fatto in questi primi 10 giorni di allenamento: avere attenzione alle piccole cose, senza grandi aspettative. Per tutta la squadra è stato un buon test che ci fa ben sperare. Abbiamo ruotato in 6-7, quando riusciremo a ruotare di più miglioreremo ancora".

Sulle percentuali al tiro dice: "Non dobbiamo fasciarci la testa sulle statistiche alla prima amichevole. I nostri obiettivi primari oggi sono altri. Sappiamo che far canestro è fondamentale, ma questo verrà più avanti. Ci troviamo molto bene tra noi, il gruppo è già affiatato. Cerchiamo di passarci la palla e andare dove vogliamo, dove sappiamo che siamo più pericolosi e credo che ci siamo riusciti. Nell’ultimo paio d’anni - aggiunge Virginio - ho avuto pochi minuti a disposizione, ma quest’anno è l’occasione per mettere assieme molti più km. Stiamo cercando di trovare una nostra identità: siamo tanti ragazzi giovani, vogliamo correre e alzare ritmo e intensità appena possiamo. Dove manca l’esperienza, dobbiamo sopperire con l’intensità. E’ una strada che, se non nel breve, ma nel lungo periodo, ci potrà dare tanto".

Matteo Fattori