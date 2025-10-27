Leka non cerca scuse: "Fatti troppi errori"

Spiro Leka non ci gira troppo intorno: "Complimenti a Rimini. Per vincere qui dovevamo fare una partita più solida. La mia sensazione a caldo è che abbiamo perso più con l’attacco che con la difesa. Ci siamo spenti offensivamente, questo ci ha portato a fare una difesa no solida. Abbiamo fatto una bella reazione fino al -11 nel terzo quarto, poi il tecnico a Bucarelli ci ha frenato. I ragazzi ci credevano, la nostra mentalità è questa. Ma stasera abbiamo sbagliato troppi rigori da sotto, troppi regali per una corazzata come Rimini che ha tanti professori, non uno. In questa corsa a tappe siamo oggi scivolati, ma siamo sempre primi. I ragazzi non hanno mollato fino alla fine. Qualche voce delle statistiche non mi piace tanto, però bisogna dire che sono anche gli avversari a non farci fare ciò che vogliamo e stasera Rimini è stata brava. Se arrivavamo a 6-7 punti, mentalmente poteva essere un altro mondo. Non siamo stati bravi fino in fondo. Sappiamo che sotto dobbiamo essere bravi a mettere una pezza anche con gli esterni. E’ vero, ci hanno messo in difficoltà sotto canestro, ma il vantaggio è stato fatto quando hanno corso a tutto campo e con i tiri da tre. Fino adesso abbiamo coperto bene i nostri punti deboli. Ogni settimana c’è una partita a scacchi, oggi abbiamo tirato 11/30 da 2 quando solitamente siamo i migliori del campionato, ma del resto i numeri non dicono tutto. A livello di energia dobbiamo fare di più. Peccato per la nostra gente che è venuta qui. Siamo giovani e lo sappiamo e mercoledì si rigioca subito. In questi casi è meglio. Felder sta lavorando con la squadra. L’idea è di farlo giocare mercoledì. Possiamo correggere i nostri difetti sotto canestro aspettando che De Laurentiis entri in condizione per darci quei 18-20 minuti di qualità e contemporaneamente possa aiutare i giovani a crescere".

Sull’altro fronte è ovviamente contento Sandro Dell’Agnello: "Siamo molto soddisfatti. Avevamo due obiettivi: vincere e fornire una prestazione all’altezza. Li abbiamo centrati entrambi. Tecnicamente abbiamo fatto una gara importante. Pesaro è il primo attacco del campionato con 84 punti a partita e oggi ne ha fatti 65, per cui siamo contenti. Questa A2 è così: in ogni giornata ci sono sorprese. Noi non abbiamo iniziato in modo scoppiettante, eppure siamo nel gruppo delle seconde".

Matteo Fattori