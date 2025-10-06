Leka ‘pesa’ la vittoria: "Fatto il nostro dovere"

Sarà banale definirlo un brodino, ma non è banale questa larga vittoria che restituisce serenità all’ambiente, allentando la pressione dopo il rovescio del debutto. Matteo Magi, direttore operativo del club, ci tiene a sottolinearlo: "Voglio ringraziare i tifosi, soprattutto per come siamo usciti dal campo martedì: i giocatori hanno sentito che la gente era dalla loro parte nonostante la grigia prestazione e questo ha evitato il rischio a questa squadra, un po’ più giovane di quelle a cui eravamo abituati, di presentarsi con la tensione addosso in questa seconda serata casalinga".

Anche coach Leka lo riconosce: "Sono contento della reazione dimostrata in un ambiente molto positivo, il che non era scontato – dice Spiro –. Eravamo molto concentrati e abbiamo fatto sembrare questa partita più facile di quel che era, mantenendo sempre vantaggi rassicuranti che ci hanno consentito di giocare sereni. Abbiamo fatto solo il nostro dovere e non dobbiamo esaltarci, così come non dovevamo deprimerci dopo la prima sconfitta: lo dice la classifica, perché dopo tre partite tutte ne hanno persa almeno una". L’allenatore biancorosso, sapendo di essere atteso da una tripletta nel giro di una settimana, ha gestito le forze: "Nessuno dei miei è rimasto in campo più di 26 minuti: giocando ogni tre giorni era importante non spremere i giocatori".

La risposta più importante era attesa dai due stranieri, fallimentari all’esordio: "Ero tranquillo, soprattutto per quanto riguarda Felder. Lui doveva prendersi più responsabilità perché, se è vero che non vogliamo essere dipendenti da nessuno, è fondamentale che oltre ad innescare gli altri, sfrutti i vantaggi che si creano per lui". Senza paura anche i giovani apparsi contratti contro Livorno, Bertini e Trucchetti su tutti: "Maretto ormai non lo considero neanche più un giovane dopo che l’anno scorso l’ho messo in quintetto al posto di Imbrò – ricorda il coach albanese –. Bertini ha capito che con quelle braccia lunghe può dar fastidio ai giocatori che marca e in difesa è stato eccellente, oltre che tirare bene. L’unica cosa di cui non sono contento sono gli ultimi minuti: anche se c’era in campo un quintetto imbottito di ragazzini non dovevano mollare".

Sconsolato, invece, coach Rajola: "Abbiamo ricucito nel finale un gap che è stato molto più ampio durante una partita in cui non siamo stati quasi mai all’altezza - ammette -. L’assenza di Laquintana non è una giustificazione per una prova del genere: a un certo punto stava 34-8 ed è semplicemente inaccettabile, nonostante io riconosca il valore di Pesaro".

e.f.