Leka raggiante: "Bravi a non subire la pressione". Caja: "Complimenti, Pesaro"

Un Leka raggiante in sala stampa nel post-gara: "Sapevamo che fosse una partita tosta. Siamo stati molto bravi dall’inizio a non subire la pressione, rimanendo in controllo. Abbiamo preparato bene la difesa sui i loro giochi: ci siamo incartati un paio di volte, per il resto molto in controllo. Non pensavo fosse così facile per 30 minuti. Chi entrava dalla panchina aveva la faccia e l’atteggiamento giusto. Avevo detto ai ragazzi che fare risultato in un campo così prestigioso valeva doppio. Nel momento del loro rientro siamo stati molto bravi a non perdere la testa, perché loro prima o poi dovevano avere una reazione con 6000 persone a sostenerli. Noi abbiamo lì sbagliato due rigori da sotto, ma non erano forzature per cui non mi sono arrabbiato e poi siamo stati bravi ad andare su Miniotas in post basso e muovere la palla per i tiratori andando in close out. Siamo stati 20 punti avanti tutta la partita, dove siamo sempre stati in controllo.

A livello tecnico-tattico non lo dico ad alta voce, ma siamo stati quasi perfetti per 30 minuti. I giovani? A 23-24 anni non possono essere più considerati giovani. Sono contento per loro perché si sta creando un gruppo con precise e gerarchie definite. Da domattina testa a Bergamo perché mercoledì si rigioca per il recupero della prima giornata."

Coach Caja concede l’onore delle armi: "Complimenti a Pesaro per la vittoria. Sono stati più bravi di noi e hanno vinto meritatamente. Abbiamo pagato un pessimo secondo quarto".

