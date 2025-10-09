Leka ringrazia i suoi giovani: "Una risposta da veterani"

Successo di platino quello strappato in un campo sempre ostico. Successo che regala qualche certezza in più dopo la vittoria sin troppo agevole contro Ruvo di Puglia. In sala stampa coach Leka manifesta tutta la sua soddisfazione per i due punti conquistati: "Sapevamo che qui il clima è rovente per questa rivalità che da sempre esiate tra Pesaro e Roseto ma avevamo preparato bene la partita, solo che abbiamo avuto un grosso imprevisto con l’infortunio di Felder, di cui sapremo meglio l’entità domani (oggi per chi legge - ndr). Il fatto di aver fatto tutta la preparazione e quasi tutte le partite di precampionato senza di lui in qualche modo ci è tornato utile - ammette il tecnico biancorosso - perché la squadra aveva già dei suoi equilibri prima del suo arrivo e i ragazzi sono stati bravi a compattarsi, specialmente quando Roseto si è riavvicinata. Bravi sia in difesa che a fare le scelte giuste in attacco, in quei momenti cruciali. Tutti sono stati protagonisti, anche la panchina ci ha dato tanto. Forse abbiamo commesso qualche ingenuità ma ci sta perché non siamo ancora una squadra che sa stare sempre in controllo per gestire il vantaggio, soprattutto in un clima del genere che pareva già un’atmosfera da playoff".

A maggior ragione i più giovani hanno avuto i nervi saldi: "Quando non concentri tutte le responsabilità offensive su un giocatore, è allora che diventi più forte. Trucchetti è entrato in campo con la faccia di un veterano, senza paura: sta crescendo e oltre al tiro, che era già una sua qualità, sta diventando più playmaker, migliorando i tempi del passaggio. Volevamo ringiovanire l’organico, abbiamo fatto delle scelte convinte, a volte si potranno avere dei passaggi a vuoto ma bisogna crederci in questa scelta". E adesso si punta verso Bologna, un’altra sfida bollente: "Questo campionato è una maratona quindi festeggiamo stasera - è l’invito di Leka - sapendo che fra poco saremo di nuovo sul pezzo".

e.f.