Leka si esalta: "Tutti eccezionali". Pillastrini se la prende con gli arbitri

Dopo la sfuriata di una settimana fa, Spiro Leka entra in sala stampa con la pace dipinta sul volto. E’ quella di chi sa di aver preparato e vinto una grande partita e le sue prime parole sono di gratificazione verso i giocatori: "Tutti i 9 ragazzi che sono scesi in campo per me sono mvp questa sera perché hanno interpretato alla grande la serata". Poi il coach analizza la sfida: "Mi aspettavo il loro ritorno nel 2° tempo, era naturale, questa è la squadra più tosta che è passata di qui negli ultimi tempi, l’unica che è riuscita ad assorbire il colpo quando abbiamo dato il primo strappo, la solidità di Cividale non si discute". Lo staff pesarese ha fatto alcune scelte che hanno pagato: "Non quella su Ferrari – sottolinea Leka – mentre tutto il resto ha funzionato, li abbiamo invitati a tirare molto da tre e magari anche la buena suerte ci ha aiutato, nel 1° tempo avevano 0/17. Redivo e Lamb hanno fatto 30 punti ma tirando 30 volte, l’importante non sono sempre i punti che si subiscono ma abbassare le percentuali avversarie. All’andata contro Redivo eravamo sempre un secondo in ritardo, stasera invece Bucarelli è riuscito a farlo uscire dalla partita". Ribaltando il lato del campo, e parlando dell’attacco dei suoi, Spiro sottolinea "i 15 punti in 15’ di Zanotti che negli ultimi dieci giorni si è allenato nonostante il dolore al polso, le bombe chirurgiche di Petrovic nei momenti cruciali ed anche i 20 assist smazzati di squadra, ormai un numero abituale per noi, che dimostra come stiamo crescendo a livello di collettivo. Abbiamo segnato 91 punti alla difesa di Cividale, ribaltando pure la differenza canestri: meglio non poteva andare". Ormai Pesaro ha imparato ad usare anche la sciabola: "Lo dicevo che specialmente in A2 devi imparare a sporcare le partite, come stan facendo gli altri con noi fuori casa: quando sono arrivato stavamo a due metri dagli avversari, la gente entrava in lay-up nella nostra area. E’ cresciuta l’intensità negli allenamenti, poi è questa che si porta in partita".

Pillastrini invece ha l’espressione corrucciata: "Perché questi tre arbitri, che ritengo bravi, stasera non mi sono piaciuti. L’antisportivo mi è sembrato esagerato e anche del flopping su Lamb si poteva fare a meno, sono due situazioni che hanno pesato". Non vuole solo protestare, però: "Una partita condizionata dalle brutte percentuali che abbiamo avuto nel tiro da tre, anche dovute al fatto che Pesaro ci ha sfidato a tirare dall’arco più di quello che facciamo di solito: 33 tiri da tre punti sono troppi, di solito coinvolgiamo di più i lunghi e Ferrari se lo sarebbe meritato".

e.f.