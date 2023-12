L’elettrodotto sotto terra:. Carrara diventa più sicura

Realizzato da Terna un nuovo elettrodotto interrato a servizio della zona industriale. L’impianto, da 132 kV, tra la stazione elettrica di Carrara e la zona industriale di Fano, sta entrando in esercizio in questi giorni. "L’opera, per cui la società ha investito circa 9 milioni di euro – fanno sapere da Terna – aumenterà la sicurezza e l’adeguatezza della nuova cabina primaria “Mondolfo“ e renderà più affidabile la rete elettrica dell’area con diversi benefici per il territorio. Tra questi, il potenziamento della rete di alta tensione funzionale all’alimentazione del fabbisogno delle aziende. L’elettrodotto, interamente interrato, è stato posato lungo le strade esistenti e ha una lunghezza di circa 6,5 km. Il progetto è il risultato di un continuo confronto con il territorio e le amministrazioni che aveva portato all’accoglimento da parte di Terna della richiesta del Comune di delocalizzare un tratto di cavo, allontanandolo dalla zona abitata".

Da Terna, società con oltre 40 persone impegnate nello sviluppo e manutenzione della rete elettrica regionale, fanno sapere che il gruppo "gestisce nelle Marche circa 2.000 km di linee in alta e altissima tensione e 20 stazioni elettriche". Tra Marche e Abruzzo, Terna è anche impegnata nella realizzazione di Adriatic link, l’elettrodotto sottomarino, a corrente continua, che avrà il suo punto terminale proprio a Fano dove sarà creata una stazione di conversione a fianco dell’attuale centrale elettrica. Il progetto, i cui lavori dovrebbero iniziare nel 2024 per concludersi nel 2029, ha suscitato la preoccupazione dei residenti che si sono costituiti nel comitato "Uniti contro la centrale" e hanno presentato una serie di richieste compensative che prevedono l’interramento di tutti i cavi da 135mila volt e da 380mila volt nelle zone adiacenti le case e il centro abitato, la realizzazione dei sottoservizi (rete fognaria, idrica, gas metano, fibra) in tutte le zone mancanti, dei marciapiedi, la ristrutturazione della ex scuola elementare di Carrara, la messa in sicurezza del fosso di Carrara, la realizzazione della nuova strada per la scuola di Carrara e Cuccurano, una rotatoria sulla Flaminia e la bonifica del sito inquinato dell’ex cava Solazzi.

an. mar.