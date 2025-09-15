"L’Elvezia non chiuda. Si usi il buon senso, tanti sono in difficoltà"

Un appello alla mobilitazione per non far chiudere l’hotel Elvezia, arriva da EveryOne Group che si appella "alle istituzioni pesaresi, marchigiane e nazionali affinché l’hotel Elvezia, vera e propria casa di solidarietà, sia salvata. L’hotel Elvezia si trova oggi a fronteggiare un destino che nessuna struttura della solidarietà dovrebbe mai dover temere: la chiusura. Una struttura povera, certo, ma attiva, funzionale, viva" scrivono Roberto Malini, Dario Picciau e Glenys Robinson, co-presidenti dell’organizzazione umanitaria.

"L’albergo offre attualmente, secondo la missione che il suo direttore Andrea Verde si è dato da anni, un rifugio sicuro a 65 persone: persone italiane e straniere, molte delle quali in condizione di disagio abitativo, fragilità economica o disabilità. Tutto grazie all’impegno instancabile del suo gestore che va sostenuto, non certo punito". A fronte di un’ordinanza comunale che impone la cessazione dell’attività entro l’8 novembre in mancanza di adeguamenti strutturali, Verde ha deciso di ricorrere al Tar, appellandosi tanto alle norme quanto al buon senso".

Quindi il gruppo di EveryOne entra nel merito delle prescrizioni: dagli infissi deteriorati da sostituire, alla rimozione di muffe e infiltrazioni, fino al divieto di fornelli nelle stanze e alla necessità di documentare il rispetto dei parametri per le strutture a una stella. Ma si tratta, in molti casi, di rilievi generici e già parzialmente risolti. L’hotel Elvezia è infatti dotato del certificato di Prevenzione Incendi e ha regolarmente presentato la Scia antincendio nel 2020. Nessun pericolo imminente, nessuna emergenza sanitaria accertata, eppure l’ordinanza resta in vigore. Nel frattempo, continua a svolgersi una delle attività di accoglienza più preziose della città: l’hotel è aperto 24 ore su 24, accoglie mamme con bambini, migranti usciti dal sistema d’accoglienza, pensionati soli, lavoratori precari e 350 euro al mese".