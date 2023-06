L’Ematologia si mette in luce

Importante riconoscimento per il reparto di Ematologia dell’ospedale Marche Nord. Nell’annuale convegno europeo di ematologia di Francoforte il dottor Alessandro Isidori (foto), che si occupa di coordinare l’attività di ricerca clinica e preclinica nella divisione diretta dal primario Giuseppe Visani, è stato chiamato nel gruppo ristretto di esperti incaricati di selezionare 250 tra i 3000 progetti inviati e incentrati sulla leucemia acuta mieloide. E, a completamento dell’incarico, ha anche moderato la sessione dedicata alle novità terapeutiche nel campo. Il simposio, che ha visto una platea di 15mila addetti ai lavori tra cui spiccavano gli ematologi più influenti, sia americani che europei, presenti anche in collegamento da remoto, rappresenta un’importante vetrina scientifica e un punto di riferimento per le linee di ricerca che sono state in parte rallentate nel periodo del Covid, ma che adesso hanno ripreso con nuovo vigore. La presenza del dottor Isidori nel gruppo ristretto dei quattro ematologi chiamati a giudicare il lavoro dei colleghi, è un riconoscimento al reparto pesarese che non smette di essere un’eccellenza e un punto di riferimento per i malati. Ogni anno in Italia si contano 4mila nuove diagnosi di leucemia acuta mieloide, 130-150 solo nelle Marche.