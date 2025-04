L’emozione del dj set al tramonto: si parte da piazza Matteotti

L’emozione del dj set al tramonto: questo il binomio su cui il comune di Gabicce Mare punta per l’intrattenimento serale da domani in piazza Matteotti, fino al 22 giugno. Ogni domenica a partire dalle 18.30 l’atmosfera delle piazze cittadine - Valbruna, Vallugola, Matteotti, Unità d’Italia, Sottomonte e Matteotti - verrà allietata da appuntamenti musicali che si alterneranno nell’ambito della rassegna ‘Saluti da Gabicce – The Golden Hour’.

L’iniziativa, organizzata dall’assessorato al Turismo con un investimento di 6.400 euro, prevede sotto la direzione artistica della dj Giorgia Annibalini, una serie di appuntamenti volti a soddisfare ogni gusto musicale. "L’intenzione dell’amministrazione è far diventare negli anni questa iniziativa un appuntamento irrinunciabile che coinvolga anche i nostri giovani del territorio" commenta Matteo Sanchioni, assessore al Turismo e vicesindaco del Comune di Gabicce Mare.

b.g.